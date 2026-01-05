Центры рекрутинга получат доступ к реестру "Оберіг": что будет с данными военнообязанных

Реестр "Оберег" / © ТСН.ua

Президент Украины подписал закон №14238, который официально расширяет перечень органов, имеющих право вести и использовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь в реестр «Оберіг» включены центры рекрутинга Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.

Как известно из закона №14238, главное изменение состоит в предоставлении центрам рекрутинга официального доступа к данным реестра «Оберіг». Ранее они были вынуждены передавать информацию через посредников, в частности, территориальные центры комплектования (ТЦК).

«В реестр добавляются центры рекрутинга Вооруженных сил Украины. Это дает им официальный доступ к данным реестра. Центры рекрутинга смогут быстрее и точнее отбирать кандидатов для службы по контракту на основе данных реестра», — пояснил нардеп Александр Федиенко.

Также в законе отмечается, что прямой доступ к «Оберегу» существенно повысит эффективность привлечения граждан на контрактную службу. Благодаря оперативному использованию данных центры рекрутинга смогут:

быстрее и точнее отбирать кандидатов на конкретные должности;

сократить время на взаимодействие с военнообязанными и резервистами;

обеспечить более качественное управление человеческими ресурсами для нужд обороны.

Напомним, правительство Украины приняло решение об обновлении порядка оформления военно-учетных документов (ВУД). Ключевое изменение — полный переход на электронный формат. Теперь документы будут выдаваться исключительно в электронной форме.

К слову, ранее в Верховной Раде предлагали создать поселковые и сельские ТЦК — это предусматривает правительственный законопроект №14320.