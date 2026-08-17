Цены на АЗС шокируют: сколько стоят бензин и дизель 17 августа

Цены на горючее / © ТСН

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По состоянию на 17 августа 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 78,84 грн/литр, дизеля — 92,20 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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Что происходит с ценами на горючее

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем стоимость бензина и дизеля в большинстве сетей не изменилась. В то же время Klo снизило цены на горючее.

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Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети ОККО, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и Укрнафта.

Цены на горючее по состоянию на 17 августа 2026 года

Угрожает ли Украине дефицит дизтоплива?

Украина вошла в десятку стран мира с высокими темпами роста цен на дизельное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. Стоимость дизеля в стране выросла на 33,9%. Хотя это соответствует глобальной тенденции, показатель остается ниже, чем в ряде азиатских государств.

В то же время директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн подчеркнул, что дефицита дизельного горючего на рынке нет и в ближайшее время не ожидается. По его словам, в марте объемы поставок оставались на уровне прошлого года.

Почему меняются цены на АЗС

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко пояснил, что рост цен на бензин и дизельное топливо в Украине связан не только с войной на Ближнем Востоке, но прежде всего с долгосрочными последствиями остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны. В то же время, по его словам, на рынок влияют и дополнительные факторы.

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«Основным объективным фактором, повлиявшим на увеличение цен, является то, что после остановки крупнейшего и фактически единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине более 85% светлых нефтепродуктов зависят от импорта», — отметил Кириленко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии «Главкому» заявил, что ситуация на топливном рынке остается сложной не только из-за мировых цен на нефть, но и из-за внутренних регуляторных решений, которые постепенно вытесняют мелких участников рынка. По его мнению, украинские сети АЗС работают с более высокой маржей, чем европейские трейдеры, однако контролирующие органы не спешат вмешиваться.

В свою очередь президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец считает, что подорожание нефтепродуктов спровоцировало цепной эффект и на рынке природного газа. По его словам, спекулятивные колебания на нефтяном рынке уже повлекли за собой существенный рост цен на газ на европейских хабах, что затрудняет подготовку к отопительному сезону и наполнение хранилищ.

В комментарии «Главкому» эксперт также отметил, что нынешняя ситуация на топливно-энергетическом рынке в значительной степени обусловлена психологическими настроениями и спекулятивными факторами, а не реальным дефицитом ресурсов. По его убеждению, правительству следует отказаться от популистических мер типа «топливного кэшбека» и сосредоточиться на налоговой составляющей стоимости топлива, которая находится в прямой компетенции государства.

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Также эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар пояснил в комментарии «Главкому», что подорожание горючего в Украине связано, прежде всего, с ростом цен на европейском рынке нефтепродуктов, откуда страна импортирует большинство бензина и дизеля. Дополнительно на стоимость влияют российские атаки на портовую инфраструктуру, усложняющие логистику.

Другие факторы роста цен на топливо:

рост объемов спроса и сокращение объемов предложения и запасов;

рост фактической стоимости приобретения и прогноз дальнейшего роста себестоимости нефтепродуктов;

увеличение стоимости логистических услуг;

невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива на территории Украины.

АМКУ отчитался о результатах проверки рынка

Антимонопольный комитет пока не видит монопольных действий на рынке горючего в Украине. Ранее об этом заявил глава комитета Павел Кириленко. По его словам, Антимонопольный комитет провел сбор и анализ большого массива данных, чтобы сформировать объективную картину ситуации и зафиксировать основные рыночные тенденции. Это позволило отследить стремительное удорожание импортного горючего после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн посоветовал украинцам перед зимой иметь небольшой запас горючего, поскольку ситуация на рынке остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке и российских атак на украинскую топливную инфраструктуру.

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