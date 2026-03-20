Цены на АЗС в Украине снова «взлетели»: сколько стоит литр и чего ждать дальше

В Украине в очередной раз зафиксировали рост цен на топливо. За последние сутки крупные сети АЗС обновили ценники, повысив стоимость бензина, дизеля и автогаза.

ТСН.ua рассказывает, как изменились цены на топливо 20 марта, почему оно дорожает и стоит ли ожидать понижения цен на заправках.

Как изменились цены на топливо 20 марта

Наибольшее удорожание зафиксировано на дизельное топливо. В то же время бензин и автогаз также прибавили в цене.

Бензин:

в сетях OKKO, WOG и SOCAR цены на А-95 выросли на 1-2 грн — до 74,99-78,99 грн/л

на «Укрнафте» премиальный бензин наоборот подешевел на 3 грн — до 68,99 грн/л

Дизель:

самое резкое подорожание — до 3-4 грн за литр

у WOG цена выросла до 84,99–87,99 грн/л

на «Укрнафте» премиальное ГП подорожало до 81,99 грн/л

Автогаз:

все крупные сети синхронно подняли цены на 1 грн

новый диапазон — 42,99-46,99 грн/л

Сколько стоит горючее на АЗС

По состоянию на 20 марта цены на популярные заправки выглядят так:

OKKO: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — 83,99 грн/л, газ — 46,99 грн/л;

WOG: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — до 87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л;

SOCAR: бензин А-95 — 74,99 грн/л, дизель — до 86,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л;

«Укрнафта»: бензин А-95 — 68,99 грн/л, дизель — от 77,99 грн/л, газ — 42,99 грн/л.

Почему дорожает горючее

Рост цен связан с мировыми колебаниями рынка нефти. Более всего дорожает дизель, ведь Европа и Украина зависимы от импорта с Ближнего Востока.

По словам эксперта Сергея Куюн, цены могут приблизиться к 90 грн за литр.

В то же время, основатель группы компаний Prime и топливный эксперт Дмитрий Леушкин отмечает, что в течение ближайшей недели на премиальных заправках (OKKO, WOG) бензин может подняться до 85 грн/л, а дизель — до 95 грн/л. На менее известных АЗС водители могут сэкономить до 5 грн. на литре, но общая тенденция останется возрастающей.

Причина — рост мировых цен на нефть и фьючерсов на газойль, а также исчерпаны запасы более дешевого топлива в Украине. По его словам, оптовая цена дизеля на границе уже 81 грн/л, а бензина — около 70 грн/л. Только государственная сеть «Укрнафта» пока может немного сдерживать повышение налоговых механизмов.

Когда цены могут снизиться

Эксперт Леушкин говорит, что панику не стоит усиливать. Мировые цены на нефть марки Brent со временем стабилизируются на уровне 105–110 долларов за баррель благодаря высвобождению резервов.

После этого цены на топливо в Украине могут зафиксироваться на следующих отметках: дизель — 85 грн/л, бензин — 78 грн/л.

Нынешние же ажиотажные скачки, по его словам, обусловлены страхом перед новыми ударами по нефтепромыслам на Ближнем Востоке. Однако со временем рынок осознает, что надолго вывести из строя такие объекты очень сложно. Например, для полной остановки НПЗ в Саудовской Аравии понадобилось бы попадание более 80 ракет.

Есть ли дефицит горючего

Несмотря на повышение цен, по словам экспертов, дефицита горючего в Украине нет. Поставки остаются стабильными, а рынок работает без ажиотажа.

Как получить кэшбек на горючее

Правительство для смягчения ситуации ввело «топливный кэшбек». Украинцы могут получить до 15% компенсации, но не более 1 000 грн в месяц.

Получить компенсацию можно при заправке на АЗС, участвующих в программе. Вырученные средства не будут выдавать наличными. Их можно использовать на определенные категории затрат.