Цены на бензин бьют рекорды: Зеленский собрал правительство и сделал заявление

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство обсудило ситуацию с ростом цен на бензин и дизель на специальном совещании с участием премьер-министра и руководства НАК "Нафтогаз Украины".

По его словам, власти держат ситуацию на топливном рынке под контролем, а ключевой задачей остается обеспечение стабильных поставок горючего для украинцев.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий пояснил, что повышение цен на топливо связано, прежде всего, с ситуацией на мировых энергетических рынках.

«Это проблема не только украинская, но и европейская и мировая. Информация о росте цены на 10 гривен на заправках не соответствует действительности. Индикативная цена поднялась примерно на 6 гривен», — отметил он.

Корецкий подчеркнул, что главная цель государства и участников рынка — не допустить перебоев с снабжением нефтепродуктами. По его словам, Украина имеет одну из наиболее диверсифицированных систем поставки топлива — из разных стран и разных видов транспорта.

Он отметил, что подобные ценовые колебания уже наблюдались во время пандемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения России.

«Такие кризисы достигают пика, после чего начинается понижение. Компании сейчас работают над диверсификацией каналов поставок», – объяснил руководитель «Нафтогаза».

Корецкий добавил, что государственная компания "Укрнафта" будет пытаться сдерживать цены, минимизируя торговую наценку.

«В этот кризисный период мы максимально снизим наценку — настолько, насколько это позволяет покрывать расходы, чтобы пройти этот этап спокойно», — сказал он.

По словам Корецкого, повышенный спрос на горючее сейчас частично объясняется паническими закупками, когда водители пытаются сделать запасы.

Удорожание бензина в Украине — что известно

В последние дни цены на бензин в Украине заметно выросли. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что повлекло за собой повышение мировых цен на нефть.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что такой рост цен не типичен для этого периода года и прежде всего связан с геополитической ситуацией.

В то же время глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев призвал топливные компании не спекулировать на панических настроениях и не повышать цены без объективных причин. Он также обратился в Антимонопольный комитет с просьбой проверить ситуацию на рынке.

Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин не исключает, что при блокировании Ормузского пролива цены на бензин могут вырасти до 100–150 грн за литр. В то же время, после возобновления поставок нефти цены могут снизиться примерно до 80 грн за литр.