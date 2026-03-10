Цены на бензин и дизель 10 марта: сколько стоит горючее на АЗС

АЗС.

Реклама

В Украине стоимость топлива может вырасти дальше. Ведь стоимость одного барреля нефти повысилась, а это влияет на бензин и дизель.

Какая стоимость по состоянию на 10 марта на столичных автозаправочных станциях сообщили НовостиLIVE.

Цены на бензин в Киеве 10 марта:

А-95 - от 68 до 71 грн;

Реклама

А-95 Pulls – около 73,99 грн;

А-100 - до 80,99 грн.

Дизельное топливо на столичных АЗС продается примерно за 74–75,99 грн за литр. Автогаз стоит около 41,98 грн.

Цены на бензин - последние новости

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство усиливает координацию с операторами рынка горючего и мониторинг цен, чтобы обеспечить стабильные поставки по всей Украине. По ее словам, цены на горючее должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

Реклама

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн считает, что значительного роста цен на бензин в ближайшее время ждать не стоит. В то же время дизельное топливо продолжает дорожать из-за дефицита в Европе, который обусловлен высокой зависимостью от импорта с Ближнего Востока.

Топливный эксперт Дмитрий Левушкин подчеркнул, что горючее в Украине может подешеветь и даже приблизиться снова к тем, которые были до событий в Иране. Впрочем, для этого есть условия – нефть должна подорожать тоже.