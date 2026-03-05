Цены на бензин резко взлетели: Антимонопольный комитет поставил АЗС жесткий дедлайн

Бензин / © Associated Press

Антимонопольный комитет Украины обязал операторов топливного рынка в течение трех дней объяснить причины повышения цен на топливо.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

По его словам, требование касается всех участников рынка светлых нефтепродуктов, продающих бензин, дизель и сжиженный газ.

"Срок предоставлен всем участникам рынка, чтобы получить официальную информацию о причинах повышения цен на нефтепродукты, в том числе на сжиженный газ", - заявил Кириленко.

После получения объяснений комитет проанализирует ситуацию на рынке и проверит, были ли основания для резкого удорожания топлива.

Цены на бензин в Украине по состоянию на 5 марта

За последние дни цены взлетели на несколько гривен и достигли рекордных отметок.

По состоянию на утро 5 марта цены на топливо таковы:

бензин А-95 стоит от 67,90 до 74,89 грн за литр;

бензин А-100 стоит от 77,90 до 81,29 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива на АЗС стоит 67,90–76,69 грн. за один литр.

Удорожание бензина в Украине — последние новости

В последние дни цены на бензин в Украине резко выросли. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, поэтому мировые цены на нефть пошли вверх.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что такое подорожание не характерно для этого периода года и связано, прежде всего, с геополитической ситуацией в регионе.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал топливные компании не спекулировать на панических настроениях и не поднимать цены без объективных причин. Он также сообщил, что обратился к руководству Антимонопольного комитета с просьбой проверить ситуацию.

В то же время эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин не исключает, что в случае блокирования Ормузского пролива цены на бензин могут вырасти до 100–150 гривен за литр. По его словам, если международные поставки нефти возобновятся, цена может снизиться примерно до 80 гривен за литр.