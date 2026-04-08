Цены на бензин в Украине начали падать: в правительстве дали новый сигнал

Цены на топливо / © Associated Press

Цены на топливо в Украине остаются достаточно высокими. Однако сегодня на мировых рынках началось удешевление нефти. Первые украинские АЗС тоже начали снижать цены.

Когда подешевеет топливо в Украине, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Свириденко поделилась подробностями текущей ситуации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

«Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно оказывать непосредственное влияние на цены на горючее в Украине», — написала премьер.

По словам Свириденко, государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже начала корректировать цены на топливо. Началось постепенное понижение цен на бензин и дизель.

В случае если сохранится положительная динамика на мировых рынках, горючее продолжит падать в цене.

Теперь снижение цен ожидается и от других сетей АЗС.

«Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры», — добавила чиновник.

По состоянию на 8 апреля ситуация с топливом в Украине остается стабильной. Пока дефицита нет. В марте 2026 года в Украину ввезли рекордное количество топлива за последние пять лет.

Такую же динамику обещают сберечь и на апрель 2026 года.

Цены на бензин сегодня

Несмотря на тенденцию к удешевлению топлива на мировых рынках, на украинских АЗС еще держатся высокие цены. На некоторых украинских автозаправках евродизель стоит по 97 грн/литр.

Средняя цена А-95 достигла 76 грн.

А-100 подорожал уже до 86 грн за литр в среднем.

Газ держится цены в 49 грн.