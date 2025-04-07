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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1236
Время на прочтение
1 мин

Цены на картофель продолжают снижаться: с чем это связано

Производители продолжают снижать цены из-за сдержанного спроса на продукт.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Картофель

Картофель / © pixabay.com

Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) в зависимости от качества и объемов предложенных партий. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом пишет EastFruit.

Как отмечают операторы рынка, предложение картофеля на этой неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию оставался сдержанным. Более того, многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок.

"При этом стоит отметить, что на данный момент картофель в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Но, учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте", - говорится в сообщении.

Раньше мы писали о ряде полезных свойств картофеля для здоровья, о которых следует знать.

Дата публикации
Количество просмотров
1236
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