- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1236
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на картофель продолжают снижаться: с чем это связано
Производители продолжают снижать цены из-за сдержанного спроса на продукт.
Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) в зависимости от качества и объемов предложенных партий. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом пишет EastFruit.
Как отмечают операторы рынка, предложение картофеля на этой неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию оставался сдержанным. Более того, многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок.
"При этом стоит отметить, что на данный момент картофель в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Но, учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте", - говорится в сообщении.
Раньше мы писали о ряде полезных свойств картофеля для здоровья, о которых следует знать.