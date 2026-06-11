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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Цены на клубнику резко обвалились: за сколько теперь можно ее купить

Клубника продолжает падать в цене. В среднем стоимость ягоды снизилась на 15% по сравнению с неделей раньше, говорят аналитики.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Клубника

Клубника / © Associated Press

Цены на клубнику резко упали после того, как предложение этой ягоды на рынке стремительно выросло. Сейчас килограмм клубники стоит от 80 до 170 грн.

Об этом аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоит килограмм клубники в Украине

На прошлой неделе клубника стоила не ниже 100–190 грн/кг ($2,23–4,24/кг), однако уже на текущей неделе ее цены начали снижаться существенно, в частности в южных и центральных регионах страны. Пока производители предлагают эту ягоду по цене 80–170 грн/кг ($1,78–3,79/кг). Это в среднем на 15% дешевле, чем неделей раньше.

«Снижать цены в этом сегменте производители вынуждены в связи с стремительным ростом предложения ягод из местных хозяйств, тогда как спрос на эту продукцию остается относительно стабильным», — пояснили аналитики.

В то же время на рынке сохраняется достаточно высокий процент ягод с дефектами из-за обильных осадков, которые повлияли на характеристику продукции.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки рухнули цены на черешню.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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