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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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47
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Цены на лекарства для украинцев снизятся, как только Правительство обеспечит рыночные условия и разрешит маркетинг

В Пациентской организации считают, что "конкурентное и ответственное функционирование рынка позволит выполнить решение СНБО и сделать лекарства более доступными для населения"

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Лекарство

Лекарство

Внедрение прозрачных рыночных условий и возобновление действия маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке приведет к снижению цен на лекарственные средства для украинцев, надеется Президент ВБО "Совет защиты прав и безопасности пациентов" Виктор Сердюк.

Эти надежды базируются на четких заявлениях о намерениях снижения цен на лекарства от руководителей аптечных сетей во время рабочего совещания под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

"После урегулирования этого вопроса со стороны Правительства и возвращения рыночных отношений, мы ожидаем ощутимое снижение цен благодаря конкуренции между аптечными сетями и социальной ответственности, - говорится в комментариях господина Сердюка.

В Пациентской организации считают, что "конкурентное и ответственное функционирование рынка позволит выполнить решение СНБО и сделать лекарства более доступными для населения".

По данным рабочего совещания, при полном запрете Государством маркетинговых соглашений, частичное снижение цен произошло лишь на ограниченное количество препаратов - ТОП 100 - и только благодаря договоренности отечественных производителей, тогда как большинство других лекарств, особенно иностранных, даже подорожали.

"Именно конкурентные условия при урегулировании маркетинговых услуг обеспечат саморегуляцию отрасли, будут стимулировать аптечные учреждения к социальной ответственности, снижать цены, восстанавливать действие пациентских программ, программ лояльности и специальных предложений, которые сейчас заблокированы, что в целом положительно скажется на конечном потребителе", - подчеркивают в организации.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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