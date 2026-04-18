Цены на лекарства в Украине взлетят: эксперт назвал самый уязвимый сегмент

Лекарство подорожает

В ближайшее время в Украине выборочно подорожают медицинские препараты. Главная причина — рост цен на топливо. Как следствие цены на иностранные препараты изменятся.

Об этом пишет издание Delo.ua со ссылкой на заявление директора Государственного экспертного центра Минздрава Эдема Адаманова.

По его словам, подорожание не будет тотальным, однако оно существенно затронет определенные группы товаров, в том числе импортные лекарства. В этом сегменте цены могут вырасти на 10-15%. Это напрямую связано с курсом валют, с учетом которого закупаются лекарства.

Что касается целесообразности запасов, то специалисты Минздрава предостерегают от чрезмерной скупки медикаментов «про запас». Потенциальная экономия при создании резерва на 1-2 месяца незначительна по сравнению с рисками истечения срока годности или закупки ненужных препаратов.

Ожидается, что отечественные лекарства будут более стабильными в цене, хотя они также частично зависят от стоимости импортных ингредиентов.

Напомним, из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. В Украине стоимость бензина внезапно взлетела.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.

Тем не менее, эксперты считают, что в Украине на АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100–150 грн за литр.