Цены на обучение в университетах Украины взлетели: где студенты заплатят больше всего

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко самой дорогой специальностью остается / © Фото из открытых источников

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В ведущих университетах Украины стоимость обучения по самым популярным специальностям существенно возросла и в отдельных случаях приближается к 400 тыс. грн за полный курс бакалавриата.

Об этом говорится в материале «Экономической правды».

Сколько стоит обучение в топовых вузах Украины.

Самым дорогим из популярных вузов остается Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Здесь четыре года обучения на специальностях «Менеджмент», «Право» и «Маркетинг» будут стоить почти 388 тыс. грн. По сравнению с прошлым годом, цены выросли примерно на четверть.

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В Национальном техническом университете Украины КПИ им. Игоря Сикорского» по аналогичным направлениям придется заплатить около 335 тыс. грн. Заметное удорожание зафиксировано и в университетах Львова.

Самые дорогие и популярные специальности

В частности, во Львовском национальном университете имени Ивана Франко самой дорогой специальностью остается «Право», где полный курс обучения стоит более 346 тысяч гривен. Во Львовской политехнике стоимость обучения на ряде популярных направлений уже достигла 300 тыс. грн, а отдельные специальности подорожали более чем на 50% за год.

Несмотря на высокие цены, интерес абитуриентов к высшему образованию остается стабильным. Больше заявлений традиционно подают на специальности «Менеджмент», «Психология», «Филология», «Право» и «Маркетинг». В то же время, популярные ранее «Компьютерные науки» постепенно теряют позиции в рейтингах абитуриентов.

Самые популярные вузы

По данным Министерства образования и науки, среди популярнейших заведений высшего образования остаются Львовский национальный университет им. Франко, «Львовская политехника», КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ им. Игоря Сикорского и Государственного торгово-экономического университета.

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Для частичной компенсации расходов государство продолжает программу образовательных грантов. Поступающие, показавшие высокие результаты национального мультипредметного теста, могут получить от 17 до 25 тыс. грн. в год или более в зависимости от специальности и установленных коэффициентов.

В 2026 году на финансирование образовательных грантов для студентов планируют направить более 1,2 млрд. грн. В Министерстве образования рассчитывают, что это позволит большему числу абитуриентов вступить на контрактную форму обучения и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

В то же время эксперты отмечают, что тенденция к удорожанию образования, вероятно, сохранится и дальше, ведь университеты вынуждены учитывать инфляцию, расходы на содержание инфраструктуры и конкуренцию за преподавательские кадры.

Напомним, Верховная Рада Украины хочет устранить возможность уклонения от военной службы для мужчин старше 25 лет, поступающих в учебные заведения.

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