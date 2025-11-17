Цены на подсолнечное масло существенно выросли: специалисты объяснили причину

Подсолнечное масло / © www.freepik.com/free-photo

В 2025 году на Николаевщине собрали 230 тысяч тонн подсолнечника . На фоне сокращения сбора растения цены на подсолнечное масло за 9 месяцев в регионе выросли на 14%.

Об этом рассказала начальник отдела координации статистической деятельности, распространение информации и коммуникаций Главного управления статистики в Николаевской области Татьяна Шушара, пишет «Общественное».

Статистика урожайности и цен

По ее словам, для сравнения, в 2023 году по области урожайность подсолнечника составила 21 центнер с гектара. Тогда цены на масло, напротив, снизились на 18 процентов - с 69 гривен за литр в январе до 58 гривен в декабре.

"За 2024 год, на фоне уменьшения производства семян подсолнечника, цены на масло уже выросли на 19 процентов".

В 2025 году в области собрали 230 тысяч тонн подсолнечника, в 2023 году — 895 тысяч тонн, сравнивает Татьяна Шушара. За девять месяцев этого года цены на масло выросли на 14 процентов — почти до 83 гривен за литр.

«Следует добавить, что в сентябре 2025 года по сравнению с 2021 годом потребительские цены на подсолнечное масло повысились на 34 процента. В целом, по стране ситуация аналогичная – рост цен составил 32 процента», – говорит она.

Цены на рынке

Марина работает на одном из николаевских рынков 25 лет, продает среди прочего растительное масло. Женщина помнит, как в 2023 году цена на подсолнечное масло упала, потому что тогда был большой урожай. Впрочем, по ее словам, сейчас все наоборот.

«Нам предлагают фирмы оптовую цену. Это был скачок большой месяц два назад, подорожание. Сейчас оно (масло – ред.) стоит – никто не покупает. Потому что цена поднялась до максимума», – говорит она.

Женщина говорит, обычно больше покупают сырое масло. По состоянию на ноябрь на рынке жареное масло продает за 100 грн (литр), а рафинированное и сырое — по 70 гривен, добавила продавец.

Почему государство не сдерживает рост цен

Неурожай автоматически влечет за собой рост цен на соответствующую продукцию на рынке. Впрочем, даже увеличение урожайности не всегда приводит к снижению цены на растительное масло, говорит кандидат экономических наук Алексей Мирошниченко. Причина в том, что большая доля выращенных семян и подсолнечного масла идет на экспорт и дает стабильные прибыли. При этом государство не влияет на формирование цен на внутреннем рынке, добавляет эксперт.

«Государственная регуляторная политика осуществляется в первую очередь за счет регулирования квот на экспорт. Государство может при меньшем урожае внутри страны для того, чтобы экспортеры не только заработали, а наше население здесь наблюдало нехватку этой продукции, соответственно, чтобы не было слишком высокого роста цен, оно может ограничить немного экспорт. То есть, уменьшить экспортные квоты и тогда эта продукция останется внутри страны», — пояснил экономист.

Благодаря этому, считает экономист, можно было бы предотвратить значительный рост цен.

«Но, я думаю, учитывая, что сейчас страна нуждается в поступлении денежных средств, сохранении бизнес-структур, такая регуляторная политика относительно уменьшения экспортных квот не будет внедряться», — говорит он.

Заместить подсолнечное масло, например оливковое — не удастся, говорит Мирошниченко. Дело в том, что такая альтернатива гораздо дороже.

