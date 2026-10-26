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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Цены на помидоры резко поползли вверх: сколько стоят томаты в АТБ, Сильпо и Novus

Из-за осеннего похолодания и сокращения предложения местных теплиц цены на помидоры в Украине выросли в среднем на 10%, достигнув 85–110 гривен за килограмм в популярных супермаркетах.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Помидоры

Помидоры / © pexels.com

Осеннее похолодание уже начало диктовать свои строгие правила на рынке овощей в Украине. Покупателям следует внимательнее присматриваться к ценникам, ведь стоимость популярных салатных ингредиентов уверенно поползла вверх.

Почему томаты резко подорожали и сколько придется платить

Из-за прохладной погоды предложение помидоров от украинских тепличных хозяйств существенно сократилось, что спровоцировало ощутимый скачок стоимости. Сейчас местные комбинаты предлагают томаты к продаже по 55-80 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели, о чем пишет EastFruit.

Как отмечают участники рынка, поставки тепличных томатов пока достаточно ограничены и нестабильны. Ряд хозяйств уже заявил о завершении реализации продукции предыдущего оборота, а в других стационарных теплицах созревание существенно замедлилось. Более того, компенсировать дефицит местной тепличной продукции за счет импорта пока не удается.

Сколько стоят помидоры в крупных торговых сетях

Рост оптовых цен мгновенно сказался на стоимости овощей для конечного потребителя. В сети Сільпо цены на тепличные помидоры стартуют от 85 гривен за килограмм, в то время как розовые или желтые сорта обойдутся значительно дороже — более 110 гривен. Супермаркеты АТБ предлагают томаты первого сорта в среднем по 75-80 гривен за килограмм. В то же время, на полках Novus ценники на украинские помидоры колеблются в пределах 89-95 гривен, в зависимости от калибра и упаковки.

Стоит отметить, что, несмотря на нынешнее подорожание, ситуация для кошелька потребителя остается лучше, чем в прошлом. Аналитики подчеркивают, что сейчас стоимость тепличных томатов в Украине в среднем на 22% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время производители намерены и дальше повышать цены в этом сегменте при сохранении текущих темпов сбыта, ведь предложение от местных комбинатов остается крайне ограниченным.

Раньше мы писали о том, какие овощи самые полезные для здоровья.

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