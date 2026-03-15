Цены на популярный овощ в Украине резко упали: в чем причина

Из-за сезонного избытка цены на свеклу в Украине упали.

Катерина Сердюк
Свекла / © Фото из открытых источников

На этой неделе на плодоовощном рынке Украины зафиксировано значительное снижение отпускных цен на столовую свеклу . Причиной стало активное поступление запасов корнеплода из домохозяйств и замедление темпов реализации.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit .

По информации аналитиков, только с начала недели свекла подешевела в среднем на 15%, а основные соглашения заключаются в диапазоне 4–9 грн/кг ($0,09–0,20/кг) в зависимости от качества и объема партии.

Участники рынка отмечают, что главным фактором падения цен является сезонное увеличение предложения, а дополнительно давление на рынок оказывает низкий спрос от розничных сетей и оптовых компаний.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена столовой свеклы в Украине снизилась на 65%, что делает нынешний сезон особенно выгодным для потребителей, но непростым для производителей.

Ранее цены на гречку пробили новый психологический предел. Так, стоимость гречневой крупы в Украине взлетела в цене почти до 50 гривен за килограмм. За последние 12 месяцев гречиха подорожала почти на 28%. Как отмечают аналитики, рост стоимости происходит постепенно, но стабильно – цены пересматривают почти ежемесячно.

