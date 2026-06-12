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Цены на продукты в Украине ощутимо возрастут: экономист назвал сроки и причины подорожания
По прогнозу финансового аналитика Алексея Куща, осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна из-за роста расходов фермеров на горючее и удобрения, а наиболее ощутимый удар по ценам придется на зиму.
В Украине уже осенью может начаться ощутимый рост цен на продукты питания, который максимально проявится зимой. Главной причиной предстоящего скачка является значительное удорожание себестоимости производства для аграриев.
Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» предупредил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
Почему цены на продукты пойдут вверх?
По словам эксперта, мелкие и средние украинские фермеры уже вынуждены закупать горючее, удобрения и другие необходимые компоненты по более высоким ценам. Поскольку эти затраты закладываются в финальную стоимость товаров, это неизбежно отразится на кошельках потребителей.
«Осенью нас ожидает достаточно сильная инфляционная волна на рынке продовольствия», — констатировал Алексей Кущ.
Когда ждать наибольшего пика подорожание
Экономист отметил, что первые изменения украинцы заметят уже в сентябре-ноябре, однако наиболее ощутимый удар по ценам в аграрном секторе может прийтись на зиму следующего года.
Ситуация на украинском рынке будет также зависеть от глобальных факторов. В частности, давление на цены усилится, если в мире сохранится высокая стоимость нефти, а напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке будет продолжать обостряться.
Ранее мы писали о том, что, согласно прогнозам экспертов, в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат.