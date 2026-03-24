Цены на салатный овощ пошли вверх: эксперты назвали причины

На украинском рынке наблюдается рост цен на тепличные огурцы. Основными причинами удорожания эксперты называют ограниченное предложение продукции и стабильно высокий спрос покупателей.

Об этом пишет EastFruit.

Почему дорожают огурцы

По данным аналитиков проекта EastFruit, украинские тепличные комбинаты реализуют огурцы по цене 135–175 грн/кг (примерно $3,07–3,98/кг). В среднем это на 10% дороже, чем в конце предыдущей недели.

Производители объясняют подорожание, прежде всего, резким снижением объемов выборки в теплицах. Дополнительным фактором стало похолодание и преимущественно пасмурная погода в начале недели, что негативно повлияло на урожайность.

«В то же время поставки огурцов из Турции сократились до минимума из-за сезонного фактора, что также позволяет местным производителям повышать цены в условиях активного спроса», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что на последнюю декаду марта цены на тепличные огурцы в Украине примерно на 34% выше, чем в этот же период прошлого года. В то же время, участники рынка не исключают, что в ближайшее время цены могут пойти вниз в случае увеличения предложения из украинских тепличных комбинатов.

Рост цен в Украине — последние новости

В Украине наблюдается разнонаправленная динамика цен на овощи и фрукты. Часть позиций дешевеет, однако ряд популярных продуктов резко дорожает. Наиболее заметно «взлетела» стоимость огурцов и томатов, на которые фиксируют большой спрос. В то же время морковь, картофель и некоторые другие овощи демонстрируют снижение стоимости из-за избытка предложения на рынке.

Также стало известно, что в ближайшие 2–3 недели в Украине может начаться очередной рост цен на ряд товаров и услуг. Экономист пояснил, что на динамику цен влияют сезонные факторы, ситуация на рынке и общий баланс спроса и предложения.