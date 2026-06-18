Цены на топливо 18 июня изменились: какие АЗС держат самые высокие ценники

Цены на бензин в Украине. / © Associated Press

Реклама

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По состоянию на 18 июня бензин А-95 в среднем стоит около 76,07 грн/литр, а дизельное топливо — около 82,33 грн/литр.

Об этом сообщает "Главком".

Самые высокие цены на бензин и дизель фиксируют в сетях ОККО, WOG и Socar. Вместо этого дешевле топливо предлагают "Укрнафта" и "БРСМ-Нефть".

Реклама

В то же время, некоторые сети пересмотрели стоимость дизельного горючего. В частности Socar, UPG и ОККО снизили цены на дизель на 1 грн.

Сколько стоит горючее на АЗС

В сети UPG бензин А-95 стоит 73,90 грн/л, А-95+ – 75,90 грн/л, дизель – 78,86 грн/л, дизель премиум – 80,90 грн/л, А-100 – 84,90 грн/л, автогаз – 42,88 грн/л.

На ОККО бензин А-95 продают по 81,90 грн/л, А-95+ – 78,90 грн/л, дизель – 83,90 грн/л, дизель премиум – 86,90 грн/л, А-100 – 88,90 грн/л, автогаз – 44,90 грн/л.

В сети WOG А-95 стоит 78,90 грн/л, А-95+ – 81,90 грн/л, дизель – 83,90 грн/л, дизель премиум – 86,90 грн/л, А-100 – 88,90 грн/л, газ – 44,90 грн/л.

Реклама

На KLO бензин А-95 стоит 70,90 грн/л, А-95+ – 75,40 грн/л, дизель – 80,90 грн/л, дизель премиум – 83,40 грн/л, А-100 – 82,50 грн/л, А-92 – 67,90 грн/л, газ.

В Socar А-95 продают по 78,90 грн/л, А-95+ – 82,90 грн/л, дизель – 85,90 грн/л, дизель премиум – 87,90 грн/л, А-100 – 88,90 грн/л, автогаз – 45,90 грн/л.

На "Укрнафте" бензин А-95 стоит 74,90 грн/л, А-95+ – 74,90 грн/л, дизель – 82,90 грн/л, дизель премиум – 82,90 грн/л, А-92 – 69,90 грн/л.

В сети "БРСМ-Нефть" А-95 продают по 72,99 грн/л, дизель - 79,99 грн/л, газ - 43,49 грн/л.

Реклама

Самый дорогой автогаз среди приведенных сетей – в Socar, где литр стоит 45,90 грн. Самый дешевый газ предлагает KLO – 42,40 грн/л.

К слову, с 1 июля на украинских АЗС вводят европейскую маркировку горючего, что предполагает использование биодобавок. Бензин будут маркироваться как E5 или E10 (с содержанием биоэтанола до 5% и 10% соответственно), а дизель - как B7 (до 7% биодизеля). Владельцам авто, выпущенным до 2011 года, рекомендуют использовать E5, поскольку E10 подходит преимущественно для современных двигателей.

Новости партнеров