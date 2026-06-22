- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на топливо 22 июня: где заправиться дороже и дешевле всего
Украинские АЗС обновили стоимость горючего: премиальные сети держат самые высокие цены, в то время как отдельные операторы предлагают более доступные варианты. По состоянию на 22 июня, средняя цена бензина А-95 превышает 75 грн за литр, а дизеля — 80 грн.
Украинские сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость топлива. Самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, тогда как более доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Об этом информирует «Главком».
Актуальные цены на топливо на 22 июня 2026 года
UPG
А95 - 73,90 грн/л
А95+ - 75,90 грн/л
ГП - 76,90 грн/л
ДП+ - 78,26 грн/л
А100 - 84,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 40,90 грн/л
OKKO
А95 - 78,90 грн/л
А95+ - 81,90 грн/л
ГП - 82,90 грн/л
ДП+ - 85,90 грн/л
А100 - 88,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 43,90 грн/л
WOG
А95 - 78,90 грн/л
А95+ - 81,90 грн/л
ГП - 81,90 грн/л
ДП+ - 84,90 грн/л
А100 - 88,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 43,90 грн/л
KLO
А95 - 71,40 грн/л
А95+ - 79,20 грн/л
ГП - 76,70 грн/л
ДП+ - 79,70 грн/л
А100 - 83,10 грн/л
А92 - 67,40 грн/л
Газ - 41,50 грн/л
SOCAR
А95 - 78,90 грн/л
А95+ - 82,90 грн/л
ГП - 83,90 грн/л
ДП+ - 86,90 грн/л
А100 - 88,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 - 78,90 грн/л
А95+ - 82,90 грн/л
ГП - 83,90 грн/л
ДП+ - 86,90 грн/л
А100 – нет
А92 - 68,90 грн/л
Газ - 40,90 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 - 70,99 грн/л
А95+ - нет
ГП - 75,99 грн/л
ДП+ - нет
А100 – нет
А92 - нет
Газ - 40,49 грн/л
Как мы писали, дизель может значительно подешеветь. Так, в ближайшие 2–3 недели цена способна снизиться еще на 6–7 грн за литр, причем падение уже началось и будет происходить постепенно. Бензин также пойдет вниз, но слабее — снижение ожидается, однако оно будет меньше на несколько гривен, чем у дизеля. Удешевление топлива в Украине связано с изменениями цен на нефтепродукты в Европе, влияющими на внутренний рынок.