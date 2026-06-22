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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
380
Время на прочтение
2 мин

Цены на топливо 22 июня: где заправиться дороже и дешевле всего

Украинские АЗС обновили стоимость горючего: премиальные сети держат самые высокие цены, в то время как отдельные операторы предлагают более доступные варианты. По состоянию на 22 июня, средняя цена бензина А-95 превышает 75 грн за литр, а дизеля — 80 грн.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Цены на топливо 22 июня: где заправиться дороже и дешевле всего

© ТСН

Украинские сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость топлива. Самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, тогда как более доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Об этом информирует «Главком».

Актуальные цены на топливо на 22 июня 2026 года

UPG

  • А95 - 73,90 грн/л

  • А95+ - 75,90 грн/л

  • ГП - 76,90 грн/л

  • ДП+ - 78,26 грн/л

  • А100 - 84,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 40,90 грн/л

OKKO

  • А95 - 78,90 грн/л

  • А95+ - 81,90 грн/л

  • ГП - 82,90 грн/л

  • ДП+ - 85,90 грн/л

  • А100 - 88,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 43,90 грн/л

WOG

  • А95 - 78,90 грн/л

  • А95+ - 81,90 грн/л

  • ГП - 81,90 грн/л

  • ДП+ - 84,90 грн/л

  • А100 - 88,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 43,90 грн/л

KLO

  • А95 - 71,40 грн/л

  • А95+ - 79,20 грн/л

  • ГП - 76,70 грн/л

  • ДП+ - 79,70 грн/л

  • А100 - 83,10 грн/л

  • А92 - 67,40 грн/л

  • Газ - 41,50 грн/л

SOCAR

  • А95 - 78,90 грн/л

  • А95+ - 82,90 грн/л

  • ГП - 83,90 грн/л

  • ДП+ - 86,90 грн/л

  • А100 - 88,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 43,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 - 78,90 грн/л

  • А95+ - 82,90 грн/л

  • ГП - 83,90 грн/л

  • ДП+ - 86,90 грн/л

  • А100 – нет

  • А92 - 68,90 грн/л

  • Газ - 40,90 грн/л

БРСМ-Нефть

  • А95 - 70,99 грн/л

  • А95+ - нет

  • ГП - 75,99 грн/л

  • ДП+ - нет

  • А100 – нет

  • А92 - нет

  • Газ - 40,49 грн/л

Как мы писали, дизель может значительно подешеветь. Так, в ближайшие 2–3 недели цена способна снизиться еще на 6–7 грн за литр, причем падение уже началось и будет происходить постепенно. Бензин также пойдет вниз, но слабее — снижение ожидается, однако оно будет меньше на несколько гривен, чем у дизеля. Удешевление топлива в Украине связано с изменениями цен на нефтепродукты в Европе, влияющими на внутренний рынок.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
380
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