Цены на горючее еще вырастут: прогноз эксперта на ближайшие дни

Эксперт спрогнозировал, каких отметок могут достичь цены на горючее уже на этой неделе. Вероятно, на АЗС дизель будет в среднем стоить 95-96 грн за литр, а бензин А-95 — 92-94 грн за литр. Но это будет ситуативно.

Об этом в эфире «День.LIVE» рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По его словам, высокая закупочная стоимость зафиксирована в документах на поставку. Договоренности президента и слаженная работа группы «Нафтогаз», по мнению Игнатьева, поможет удержать стоимость. Так, государственная компания «Укрнафта» пытается показывать стабильность невысоких цен.

«Тогда и другие ритейлеры пытаются подтягиваться, чтобы быть в конкурентной среде», — отметил он.

Какая ситуация с ценами на горючее

Ранее мы писали, что в Украине цена дизельного горючего пересекла психологическую отметку — 90 грн за литр (для премиального дизеля). В течение последней недели горючее дорожало почти каждый день — примерно на 1 гривну. Вместе с дизелем растет и цена на автогаз, уже приближающаяся к 48 грн за литр.

В то же время, стоимость бензина пока остается относительно стабильной. Рост цен на топливо в последнее время эксперты, как известно, связывают с глобальным подорожанием нефти и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.