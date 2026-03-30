- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 641
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на горючее еще вырастут: прогноз эксперта на ближайшие дни
На топливном рынке наблюдается дефицит, что влияет на формиррование цен на АЗС.
Эксперт спрогнозировал, каких отметок могут достичь цены на горючее уже на этой неделе. Вероятно, на АЗС дизель будет в среднем стоить 95-96 грн за литр, а бензин А-95 — 92-94 грн за литр. Но это будет ситуативно.
Об этом в эфире «День.LIVE» рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.
По его словам, высокая закупочная стоимость зафиксирована в документах на поставку. Договоренности президента и слаженная работа группы «Нафтогаз», по мнению Игнатьева, поможет удержать стоимость. Так, государственная компания «Укрнафта» пытается показывать стабильность невысоких цен.
«Тогда и другие ритейлеры пытаются подтягиваться, чтобы быть в конкурентной среде», — отметил он.
Какая ситуация с ценами на горючее
Ранее мы писали, что в Украине цена дизельного горючего пересекла психологическую отметку — 90 грн за литр (для премиального дизеля). В течение последней недели горючее дорожало почти каждый день — примерно на 1 гривну. Вместе с дизелем растет и цена на автогаз, уже приближающаяся к 48 грн за литр.
В то же время, стоимость бензина пока остается относительно стабильной. Рост цен на топливо в последнее время эксперты, как известно, связывают с глобальным подорожанием нефти и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.