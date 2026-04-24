Цены на горючее могут пойти на спад: сетям АЗС установили дедлайн
АМКУ дал украинским АЗС 10 дней для объяснения причин повышения цен на горючее.
Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованных» цен.
Об этом сообщает АМКУ.
«Ввиду общественного интереса к росту цен на нефтепродукты, кроме расследования дела, АМКУ отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции», — уточнили в АМКУ.
В комитете также отметили, что рост цен на нефтепродукты происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок нефтепродуктов на рынках ЕС, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта дизтоплива, роста курса валют и расходов на логистику.
Сообщается, что АМКУ рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.
«Рекомендации обязательны для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС обстоятельного ответа о принятых мерах на рынке», — подчеркнули в комитете.
Какая ситуация с ценами на горючее в Украине
Напомним, цены на горючее в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер для стабилизации рынка.
По состоянию на 24 апреля на украинских АЗС цены на горючее почти не изменились. Средняя стоимость бензина А-95 фактически осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 73,31 грн за литр. Цены на дизельное топливо упали, стоимость в среднем — 88,31 грн.