Цены на горючее могут пойти на спад: сетям АЗС установили дедлайн

АМКУ расследует повышение цен на топливо / © Associated Press

Реклама

Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованных» цен.

Об этом сообщает АМКУ.

«Ввиду общественного интереса к росту цен на нефтепродукты, кроме расследования дела, АМКУ отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции», — уточнили в АМКУ.

Реклама

В комитете также отметили, что рост цен на нефтепродукты происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок нефтепродуктов на рынках ЕС, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта дизтоплива, роста курса валют и расходов на логистику.

Сообщается, что АМКУ рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.

«Рекомендации обязательны для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС обстоятельного ответа о принятых мерах на рынке», — подчеркнули в комитете.

Какая ситуация с ценами на горючее в Украине

Напомним, цены на горючее в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер для стабилизации рынка.

Реклама

По состоянию на 24 апреля на украинских АЗС цены на горючее почти не изменились. Средняя стоимость бензина А-95 фактически осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 73,31 грн за литр. Цены на дизельное топливо упали, стоимость в среднем — 88,31 грн.