Украина
1737
1 мин

Цены на топливо в Украине 29 марта: сколько стоит дизель, бензин и газ

В Украине стабилизировались цены на топливо.

Вера Хмельницкая
Какая стоимость топлива в Украине

По состоянию на утро 29 марта 2026 года ситуация на украинских АЗС стабилизировалась после длительного периода роста. Средние цены на основные виды топлива за последние сутки фактически не изменились.

По данным мониторинга, средняя стоимость топлива на крупных сетевых АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) остается на стабильном уровне, тогда как другие сети держат ценники на несколько гривен ниже.

Вид горючего

Средняя цена (грн/л)

Изменение за сутки

Бензин А-95+

74,79 грн

0,00

Бензин А-95

71,60 грн

0,00

Дизельное топливо

84,55 грн

0,00

Автогаз

45,76 грн

+0,25*

В сети WOG зафиксирован рост цены на газ на 1 грн в течение последних дней, что подтянуло общесредний показатель.

Топливо в Украине: чего ожидать

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заверил, что Украина будет полностью обеспечена дизельным топливом на апрель, несмотря на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что на фоне энергетического кризиса в Украине войско не испытывает дефицита топлива. Поставки для армии остаются приоритетом.

