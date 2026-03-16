Цены на топливо в Украине: эксперт ответил, будут ли бензин и дизель стоить 100 грн за литр

Эксперт прокомментировал высокие цены на топливо в Украине и ответил, будет ли расти его стоимость.

Олег Пендзин

Цены на топливо в Украине могут вырасти еще на 5-7 гривен. Поскольку произошло это накануне посевной, а значит может привести к подорожанию продуктов питания.

Об этом сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет «Эспрессо».

Эксперт отметил, что украинцам стоит психологически готовиться к вероятному подорожанию топлива.

«100 грн за литр бензина точно не будет, но еще как минимум на 5-7 грн, вероятно, цены поднимутся, если в долгосрочной стратегической перспективе стоимость нефти превысит $100 за баррель. К сожалению, это реальность, и к этому нужно психологически готовиться», — подчеркнул Пендзин.

Экономист добавил, что сложнее всего будет аграриям. Он отметил, что в будущем это может повлиять на стоимость продуктов питания.

«Хотя положительный момент в том, что если урожай будет хороший, это может частично компенсировать увеличение цен», — пояснил Пендзин.

Цены на топливо в Украине

Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в мире и в частности в Украине выросли.

Правительство решило возвращать 15% средств потраченных на топливо. Эти деньги начислят через программу «Национальный кэшбек». От покупки бензина кэшбек составит 10 процентов, за дизель — 15 процентов, а за заправку газом — 5. Кэшбек на топливо будет действовать только до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

В Кабмине зафиксировали постепенное снижение ажиотажного спроса на бензин на украинских автозаправочных станциях.

