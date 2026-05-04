Цены на гарючее выросли: сколько прибавили бензин и дизель
Цены на горючее выросли примерно на одну гривну — это касается как дизеля, так и бензина.
В Украине зафиксирован очередной рост цен на топливо. Крупнейшие сети автозаправочных станций повысили стоимость бензина и дизельного топлива в среднем на 1 гривну за литр.
Так, дизель продается в пределах от 86,99 грн до 93,90 грн за литр в зависимости от сети АЗС. Бензин марки А-95 также подорожал: цены стартуют от 57,99 грн и до 79,90 грн за литр.
В то же время, автогаз пока остается стабильным — его цена колеблется в пределах 47,49–49,90 грн за литр.
Последующая динамика цен будет зависеть от ситуации на мировых рынках нефти и валютного курса.
Какая ситуация с ценами на топливо в Украине
Ранее говорилось, что в мае резкого роста цен на топливо не ожидается — рынок остается относительно стабильным. Разрыв в ценах между разными сетями АЗС может достигать 6 грн за бензин и до 3 грн за дизель. Существенное удешевление топлива в ближайшее время не прогнозируется даже при благоприятных условиях. При росте цен на нефть возможно дальнейшее подорожание, вплоть до психологической отметки около 100 грн за литр.