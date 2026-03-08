Цены на цветы до 8 марта: какой букет можно купить на 1 тыс. грн

Какой букет можно купить за тысячу гривен. / © pexels.com

Сегодня, 8 марта, в цветочных магазинах, в частности Киева, наблюдается повышенный спрос. Покупатели активно выбирают тюльпаны, розы и нарциссы, а цены на популярные весенние цветы варьируются в зависимости от сорта и размера букета.

Корреспондентка «КИЕВ24» рассказывает об этом в эфире телеканала.

На примере одного из цветочных магазинов в Шевченковском районе Киева самые популярные цветы к празднику стоят немало.

По словам флористов, цены на цветы начинаются от 15–25 грн за штуку. Речь идет о нарциссах. Тюльпаны традиционно остаются самым популярным вариантом до 8 марта. Их стоимость стартует примерно от 55 грн за цветок, хотя более дешевые сорта могут стоить около 16 грн за штуку.

Какой букет можно приобрести на 1000 грн

Флористы отмечают, что за тысячу гривен покупатели могут приобрести от 15 до 21 тюльпана, в зависимости от сорта.

Стоимость стартует примерно от 55 грн за цветок / © unsplash.com

Розы также пользуются большим спросом. В магазинах можно найти как бюджетные варианты, так и более дорогие импортные сорта.

«К примеру, кенийские розы стоят от 60 грн за штуку, тогда как большие высокие цветы могут достигать 110-115 грн», — говорит флористка.

В среднем букет из роз обойдется покупателям примерно в 2-3 тыс. грн в зависимости от количества цветов.

В магазинах предлагают готовые праздничные композиции. Самые дорогие букеты могут стоить более 8 тыс. грн (букет с розами и эустомами), тогда как небольшие праздничные наборы доступны по более низким ценам.

Цены на цветы до 8 марта / © pixabay.com

Несмотря на разную стоимость, покупатели говорят, что выбирают подарки для близких не только по цене. Мужчины, с которыми пообщалась корреспондентка, отмечают, что до 8 марта пытаются дарить цветы или подарки, имеющие личное значение для женщин — жен, матерей или любимых.

По словам продавцов, наибольший наплыв покупателей всегда ожидают как в канун праздника, так и именно 8 марта, когда спрос на цветы традиционно растет.

Отметим, 8 марта в Украине официально остается государственным праздником — Международным женским днем.

Напомним, ранее речь шла о том, что 8 марта цены на цветочные композиции в столице выросли. В частности, в подземных переходах центральной части Киева стоимость некоторых букетов достигает почти 6 тыс. грн. Так что по сравнению с ценами на горючее, о чем в последние дни говорят все чаще, цветы «переплюнули» бензин.

Между тем, на автозаправочных станциях 7 марта стоимость бензина и дизеля стабилизировалась, а значительных очередей на АЗС в столице пока не наблюдается.