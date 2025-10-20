Цены на квартиры в Украине: риэлторы указали на резкий контраст на рынке жилья

Аренда в Украине дешевеет, покупка — дорожает / © ТСН.ua

Реклама

Украинский рынок недвижимости демонстрирует неравномерную динамику: стоимость покупки жилья на первичном и вторичном рынках продолжает расти, в то время как цены на аренду начали снижаться.

Такие данные содержатся в последнем исследовании маркетплейса DIM.RIA, сообщает «Униан».

Покупка жилья в Украине: сколько стоит квадратный метр в Киеве

Рост стоимости жилья особенно ощутим в крупных городах Украины.

Реклама

Квартиры на первичном рынке в Киеве остаются самыми дорогими. Столица является лидером по цене, где средняя стоимость квадратного метра осенью 2025 достигла 1 411 долларов.

Самые низкие цены традиционно фиксируются в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области. При этом в сентябре наибольший скачок спроса на новостройки отмечен в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%).

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве составляет 95 тысяч долларов. Самым дорогим районом столицы Печерский (до 200 тыс. долларов за однокомнатную), самым доступным — Деснянский (46,5 тыс. долларов). Спрос на «вторичку» значительно вырос в Хмельнитчине (+35%) и Харьковщине (+24%).

Интересным показателем специалисты называют соотношение объявлений о покупке к количеству отзывов на них: если в Киеве оно составляет 1:2, то в Винницкой и Черновицкой областях эта пропорция намного выше (1:18 и 1:17 соответственно), что свидетельствует о более высоком интересе покупателей в регионах.

Реклама

Аренда: Закарпатье обогнало Киев по цене

В отличие от рынка продаж сектор аренды демонстрирует падение цен в большинстве областей после традиционного августовского ажиотажа. Количество предложений значительно выросло в Киеве (+21%) и Кировоградской области (+73%).

Самая дорогая аренда — на западе Украины. Самый высокий средний ценник за однокомнатную квартиру зафиксирован в Закарпатье. Там фиксируют цену — 18,5 тыс. грн. Так что регион впервые опередил столицу по стоимости арендованного жилья.

В то же время, столица разделила вторую позицию с Волынской областью, где средняя стоимость составляет 15 тыс. грн. Самый дорогой район Киева — Печерский (32,8 тыс. грн), самый дешевый — Деснянский (около 10 тыс. грн).

А дешевле всего арендовать жилье можно в Харьковской области, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет 4,5 тыс. грн.

Реклама

Эксперты также указывают на падение интереса к аренде по стране. Однако в прифронтовых регионах, напротив, зафиксирован рост поисковых запросов на аренду жилья.

Напомним, ранее были названы самые дорогие и дешевые регионы Украины. К примеру, чтобы арендовать трехкомнатную квартиру в Одессе, придется выложить 82% средней зарплаты в городе.