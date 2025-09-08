"Цены только растут": правозащитник рассказал о ситуации со взятками в ТЦК

Мобилизация в Украине

Заместитель главы комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький прокомментировал заявление военного командира с ником Ротан Крымский о вымогательстве взятки в одном из киевских ТЦК и СП.

Об этом Старенький высказался в эфире телеканала «Новини.LIVE».

По словам правозащитника, подобные факты со взяточничеством в ТЦК известны в адвокатской среде уже несколько лет, и «цены только растут».

«У меня больше беспокойства вызывает то, что эта информация уже распространяется несколько лет. Извините — «цены» только растут на такие события. А у Командования Сухопутных войск, которым подчиняются территориальные центры комплектования, у них — обеспокоенность. Это напоминает обеспокоенность ООН, которая понимает, что происходит, но не хочет ничего делать», — высказался Старенький.

По его словам, Командование Сухопутных войск должно провести соответствующую проверку. Правозащитник утверждает, что там «знают гораздо больше, чем пишут».

«Кстати, в том посте (Командования Сухопутных войск — ред.) написано, где это все происходило — на ДВРЗ. Мы знаем, как там происходит, и в нашей адвокатской среде известны эти факты. По каждому из них мы и работаем, и обсуждаем между собой, и строим соответствующую стратегию защиты тех людей, которые к нам обращаются», — рассказал правозащитник.

Он отметил, что проблема приобретает «довольно системный характер». По его мнению, Командование Сухопутных войск не сможет и не захочет провести объективную проверку, поэтому следует вмешаться Офису генерального прокурора и ГБР.

«Проблема гораздо более серьезная, если сами военные уже об этом говорят», — акцентировал Старенький.

Напомним, накануне командир разведывательного взвода 28-й бригады ВСУ с ником Ротан Крымский рассказал о фактах взяточничества в ТЦК. По его словам, в Киеве просто уйти домой из военкомата для военнообязанного стоит 30 долл., направление в конкретную воинскую часть, где хочет служить человек — 8000 долл.

Киевский городской ТЦК обвинил Крымского в распространении «откровенного фейка, направленного на дискредитацию работы ТЦК».

На скандал отреагировали в Командовании Сухопутных войск. Там заявили, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, и призвали автора сообщения предоставить подробную информацию об инцидентах, чтобы оперативно проверить факты и принять необходимые меры.