Цены вверх, гривна вниз: почему в Украине ускоряется инфляция и чего ожидать от курса доллара

В Украине стремительно растут цены и ослабевает национальная валюта. Экономисты предупреждают об ускорении инфляции из-за подорожания энергоносителей. Ситуацию обостряют новые налоговые требования МВФ и попытки блокирования Венгрией кредитной помощи от ЕС, что ставит перед страной серьезные финансовые вызовы.

Украинцев предупреждают об инфляции

В ближайшие месяцы инфляция в Украине может превысить ожиданияиз-за подорожания энергоресурсов на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает «Укринформ».

По данным Нацбанка, в феврале годовая инфляция ускорилась до 7,6%, хотя базовая осталась на уровне 7,0%. Главными факторами давления стали цены на топливо, услуги и сырую продукцию. В то же время стоимость обработанных продуктов росла медленнее, чем прогнозировали.

«Рост цен на топливо, услуги и сырые продукты был несколько быстрее, чем ожидалось, в то же время обработанные продукты дорожали медленнее», -отметил глава НБУ.

Несмотря на ухудшение ожиданий населения из-за ситуации в энергетике, в НБУ видят предпосылки для стабилизации.

«Ситуация в энергосекторе в последние недели улучшилась, что должно ограничить ценовое давление. НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать стабильность валютного рынка и привлекательность гривневых инструментов», — отметил Андрей Пышный.

Тем временем украинская гривна бьет антирекорды: только за неделю (с 9 по 13 марта) Национальный банк Украины потратил более миллиарда долларов из резервов для сдерживания валютных колебаний, при этом не приобретя на рынке ни одного цента, пишет Минфин.

Всего с начала 2026 года на интервенции направили более 8,3 миллиарда долларов, однако гривна продолжает ослабевать. С начала года официальный курс доллара вырос с 42,30 до 44,16 гривны, а евро уверенно преодолел психологическую отметку, поднявшись до 50,95 гривны.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что при рекордно высоких золотовалютных резервах, которые составляют около 57 миллиардов долларов, регулятор имеет достаточно инструментов для стабилизации ситуации. По мнению эксперта, нынешнее падение нацвалюты нельзя объяснять только внешними факторами, поскольку на рынке могут действовать спекулятивные составляющие.

Хотя в госбюджете на 2026 год заложен курс на уровне 45 гривен за доллар, дальнейшая девальвация неизбежно приведет к удорожанию импорта и росту цен для потребителей.

Валюта в Украине будет дорожать

Эксперты связывают нынешнее подорожание валюты в Украине с влиянием внешних факторов, в частности войной на Ближнем Востоке, которая стала своеобразным «черным лебедем» для национальной экономики. По словам экономиста Андрея Забловского, это заставило Нацбанк ускорить девальвацию гривны на несколько месяцев раньше запланированного срока.

Стремительный рост курса, иногда превышающий 1% за неделю, провоцирует волну спекулятивного спроса, на которую регулятор вынужден реагировать увеличением валютных интервенций. Вмешательство НБУ было логичным шагом для снижения давления на гривну и коррекции курса евро, что позволило несколько стабилизировать ситуацию после достижения критических отметок.

По состоянию на 20 марта Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 43,96 гривны, что на 7 копеек выше предыдущего показателя. В то же время евро продемонстрировал незначительное снижение до 50,50 гривны, а польский злотый остановился на отметке 11,79 гривны.

Между тем в НБУ отмечают, что рост цен на топливо, который в марте уже достиг 12,5%, может добавить к годовой инфляции около 0,45 процентных пунктов, пишет Интерфакс. Заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский отмечает, что, учитывая вторичные эффекты, когда стоимость логистики закладывается в себестоимость товаров, это влияние может удвоиться, что ставит под угрозу январский прогноз инфляции в 7,5%.

Также он отметил, что одним из факторов риска риска является подорожание удобрений, поскольку Ближний Восток обеспечивает значительную долю мирового рынка мочевины.

В то же время в Нацбанке отмечают, что украинский экспорт остается в относительной безопасности, поскольку основные поставки идут через Черное море и западные границы. Частично потери могут быть компенсированы ростом мировых цен на отечественное зерно и продовольствие, поэтому существенного влияния на динамику ВВП пока не прогнозируют.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

С началом 2026 года в Украине стремительно растет стоимость базовой корзины продуктов, что создает значительное давление на кошельки потребителей, пишет 24 Канал. По данным мониторинга, настоящим рекордсменом по подорожанию стала гречка, цена которой подскочила на 59% — до 52,46 грн за килограмм.

Существенно прибавили в стоимости овощи и фрукты: яблоки подорожали на 46%, а помидоры — на 35%, достигнув в среднем 167,42 грн. Восходящую динамику демонстрируют также подсолнечное масло (+31%), сельдь (+29%), куриные яйца (+23%) и мясная продукция, цены на которую выросли в пределах 19-22%.

Ключевым катализатором инфляции остается рынок нефтепродуктов. Из-за зависимости от импорта и напряженности на Ближнем Востоке цены на АЗС заметно выросли: бензин марки А-95 добавил 20%, а дизельное топливо — сразу 35%, достигнув 78,48 грн за литр.

Тем временем в столице раскупают более дешевую гречку и рис. Как сообщают журналисты, на полках столичных супермаркетов не осталось ни одной пачки гречки в диапазоне 56,99-59,99 грн. Кроме того, за последние месяцы стоимость крупы уверенно подскочила вверх.

По состоянию на март средняя цена гречки составляет 54,07 грн/кг, хотя еще в январе она была на уровне 47,87 грн/кг, а весной прошлого года — около 33,02 грн/кг. Цена за килограмм риса составляла 59,99 гривен.

Кроме того, в Украине продолжает расти стоимость куриных яиц. Только за последний месяц потребительские цены на этот продукт продемонстрировали рост на 3,1%. Согласно официальным данным, в феврале средняя стоимость десятка достигла 68,33 гривны, тогда как еще в январе этот показатель держался на уровне 66,27 гривны.

Годовая динамика выглядит еще более ощутимой, ведь по сравнению с февралем 2025 года продукт подорожал на 33,6% — с начальных 51,14 гривны за десяток. В Госстате отмечают, что приведенная статистика не охватывает данные с временно оккупированных территорий и районов, где ведутся или продолжались активные боевые действия.

Цены на топливо в Украине продолжают расти — чего ожидать дальше

В Украине зафиксирована очередная волна подорожания топлива, что обусловлено исчерпанием старых запасов и ростом мировых цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Наиболее стремительную динамику продемонстрировало дизельное топливо, стоимость которого в ведущих сетях, таких как WOG и SOCAR, подскочила на 3-4 гривны, достигнув отметок 84-87 гривен за литр. Бензин марки А-95 на заправках премиум сегмента подорожал до 75-79 гривен, а автогаз синхронно прибавил в цене одну гривну, установившись в диапазоне 43-47 гривен.

Относительную стабильность пока сохраняет лишь государственная сеть «Укрнафта», где цены на бензин даже несколько снизились.

Эксперты рынка, в частности Сергей Куюн и Дмитрий Леушкин, прогнозируют дальнейший рост стоимости энергоносителей в ближайшее время. На премиальных АЗС бензин может приблизиться к 85 гривен, а дизель — до 95 гривен за литр, поскольку оптовая цена ресурса на границе уже пересекла критические отметки.

В то же время панических настроений эксперты советуют избегать: после стабилизации стоимости нефти марки Brent на уровне 105-110 долларов за баррель ожидается фиксация розничных цен. По оптимистичным прогнозам, впоследствии стоимость дизеля может закрепиться на уровне 85 гривен, а бензина — около 78 гривен. Несмотря на ценовые колебания, дефицита топлива в стране нет, а поставки остаются стабильными.

МВФ требует от Украины повышения налогов

Министерство финансов Украины разработало законопроект, объединяющий налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Реформа призвана привлечь в госбюджет дополнительные 60 млрд грн в год и обеспечить стабильность поступлений военного сбора.

С 1 января 2027 года физические лица — предприниматели (ФЛП) с годовым доходом более четырех миллионов гривен будут обязаны стать плательщиками НДС. Для них предусмотрен квартальный отчетный период и символические штрафы в размере одной гривны за первые пять нарушений в течение года, касающихся регистрации налоговых накладных.

Законопроект предлагает закрепить действующие ставки военного сбора до завершения реформы Вооруженных Сил Украины. В частности, для физических лиц ставка останется на уровне 5%, для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной зарплаты (864,70 грн в 2026 году), а для плательщиков третьей группы — 1% от дохода.

Для доходов, полученных через цифровые платформы (Uklon, Bolt, Glovo и т.д.), ставку налога планируют снизить с 18% до 5%. Изменения также коснутся и международных посылок: товары стоимостью до 45 евро для личного потребления освободят от НДС. Для отправлений до 150 евро будет действовать упрощенная схема налогообложения.

Однако глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что внутренний парламентский кризис уже тормозит принятие решений, необходимых для сотрудничества с МВФ и евроинтеграции. По его словам, проблема заключается не в позиции международных партнеров, а в политической ситуации внутри страны и отсутствии диалога в Раде.

Однако, несмотря на имеющиеся трудности, угрозы срыва финансирования нет, а ближайшая встреча парламентариев с представителями МВФ должна прояснить дальнейшие шаги.

Ситуацию осложняет блокирование Венгрии выделения помощи для Украины

Попытка лидеров ЕС согласовать масштабный кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро завершилась провалом из-за вето Венгрии и Словакии. Как сообщает Politico, на саммите в Брюсселе итоговый документ поддержали лишь 25 стран, тогда как Будапешт и Братислава заблокировали решение, используя вопрос транзита российской нефти как инструмент давления.

Причиной демарша стало требование немедленного ремонта нефтепровода «Дружба», который был поврежден в результате российского обстрела еще в январе. Виктор Орбан и Роберт Фицо выдвинули ультиматум Киеву и Брюсселю, требуя допуска своих инспекторов к месту аварии.

Пока специальная миссия ЕС ожидает разрешения на проверку трубы, Словакия и Венгрия продолжают блокировать жизненно важное финансирование для Украины, пытаясь восстановить стабильные поставки российского сырья.

Однако несмотря на попытки Венгрии заблокировать финансовую помощь, Евросоюз подтвердил намерение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2028 годы. Как сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита в Брюсселе, решение будет реализовано «так или иначе», даже без согласия отдельных лидеров, которые не придерживаются своих обещаний.

президент Еврокомиссии подчеркнула, что несмотря на сложные вызовы, решимость блока в поддержке Украины только укрепилась.

Читайте также:

