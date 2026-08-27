Цифра впечатляет: сколько трудовых мигрантов из Индии приехало в Украину с начала года

Сколько трудовых мигрантов из Индии приехало в Украину

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Весной немало граждан панически боялось, что в Украину приедут «сотни тысяч» трудовых мигрантов из Индии и «заберут рабочие места». Эту тему много обсуждали на телевидении и не учли одного — реального количества трудовых мигрантов, которые приехали из Индии в Украину в этом году. Эта цифра действительно впечатляет.

Об этом пишет Oboz.

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Сколько трудовых мигрантов из Индии приехали в Украину в 2026 году

Мифы о якобы «засилье» иностранцев в Украине, в частности мигрантов из Индии, не имеют ничего общего с реальностью. На фоне массовых вбросов в соцсетях и страхов о том, что приезжие якобы заменят местное население, официальная статистика свидетельствует об абсолютно противоположном: количество иностранных работников и студентов в Украине резко упало по сравнению с довоенным временем.

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Из-за полномасштабной войны и постоянной опасности люди просто не едут в Украину ни учиться, ни работать.

Цифры говорят сами за себя. Если в 2021 году в украинских вузах получали образование до 77 тысяч иностранных студентов, то на 2026-й их осталось только 21,2 тысячи.

Похожая ситуация и с рабочими руками: если перед войной иностранцам выдали 21,7 тысячи разрешений на работу, то в прошлом году — всего 9,5 тысячи.

В то же время из-за мобилизации и выезда миллионов украинцев за границу рынок труда столкнулся с беспрецедентным дефицитом кадров. Строители и аграрные предприятия сегодня критически нуждаются в работниках и открыто заявляют о готовности привлекать иностранцев, но желающих немного.

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Немного настолько, что за 7 месяцев 2026 года постоянный вид на жительство в Украине получили 1899 иностранцев, и выходцев из Индии среди них всего 8 (восемь) человек.

Такие данные предоставила Государственная миграционная служба Украины. Основную массу новых держателей документов составляют граждане соседних или постсоветских стран. Более 75% всех выданных видов приходится только на шесть государств: Россию, Молдову, Азербайджан, Армению, Беларусь и Грузию.

Абсолютным лидером здесь остается РФ — около 32% от общего объема — это 606 справок с начала года. Причем значительную часть этих людей составляют те, кто переехал в Украину до 2022 года. Кроме того, отдельной острой проблемой остается то, что многие украинцы на оккупированных территориях, в частности молодежь, вынужденно получали российские паспорта.

В целом же, объемы легализации иностранцев в стране остаются низкими. Сейчас уровень выдачи временных видов на жительство составляет лишь 38,6% от показателей 2021 года.

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Мигранты в Украине: последние новости

Напомним, подрядные службы Харьковской области долгое время не могли привлечь трудовых мигрантов к восстановительным работам, несмотря на предложения заработной платы около 1000 долларов.

Главной причиной отказов является высокая опасность и неготовность иностранных рабочих ехать работать вблизи линии фронта.

Из-за кадрового дефицита подрядчики вынуждены искать работников среди трудовых мигрантов, поскольку даже среди украинцев не хватает желающих работать в прифронтовом регионе за такие суммы.

Сейчас дорожные рабочие и специалисты на объектах защиты энергетики в Харьковской области получают от 35 до 42 тысяч и от 30 до 44 тысяч гривен соответственно, но закрыть имеющиеся вакансии пока не удается.

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