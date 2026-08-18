Цифровизация и рекрутинг: правительство планирует кардинально изменить работу ТЦК

Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк / © УНИАН

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Кабинет Министров Украины утвердил реформу ТЦК как один из первоочередных приоритетов своей работы в ближайшее время. Министерство обороны уже получило разработанную правительством стратегию, которая предусматривает масштабную цифровизацию процессов и переход от принудительного вовлечения в активный рекрутинг военнообязанных.

Об этом рассказала глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире «Утро.LIVE».

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Запрос на справедливость и новые подходы

Шуляк отмечает, что необходимость немедленных изменений в системе комплектования продиктована непосредственно обществом. Украинцы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда поведение работников ТЦК вызывает негодование, что формирует острый запрос на прозрачность процесса.

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«Мы видим, что не всегда действия ТЦК отвечают, скажем так, достойному поведению. И у украинцев огромный запрос на справедливость», – отметила Елена Шуляк.

По ее словам, новая реформа должна кардинально изменить саму философию работы военкоматов. Главный упор во время мобилизации будет смещаться с принудительного направления людей на обучение и службу на создание эффективной системы добровольного привлечения с использованием современных цифровых инструментов.

«Все вещи, которые можно представить в новой реформе, где можно включить цифровизацию, где можно изменить непосредственно сами подходы, должны больше опираться на рекрутинг, а не на то, чтобы как-то принудительно людей отправлять на обучение, а затем соответственно на службу», — добавила депутат.

Стратегия правительства и роль Минобороны

Пока на уровне Кабинета Министров уже существует четко сформированная стратегия реформирования системы комплектования. Этот документ официально закреплен в плане действий правительства как первоочередной приоритет, требующий немедленного претворения в жизнь для повышения эффективности армии.

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«Фактически можем говорить, что существует определенная стратегия реформы ТЦК, разработанная на уровне правительства, и сейчас Министерство обороны будет ее реализовывать», — отметила Шуляк.

Непосредственным внедрением планируемых изменений будет заниматься Министерство обороны Украины. Елена Шуляк выразила уверенность в способности ведомства быстро реализовать реформу, вспомнив о специалистах из бывшей команды Михаиле Федорове, работающих в министерстве над подготовкой соответствующих нововведений.

"Они могут довести до логического завершения то, что они планировали, и будем надеяться, что у Министерства обороны это обязательно получится", - подытожила Шуляк.

Напомним, в то же время в Раде анонсировали новые ограничения для уклонян . Нардеп Федиенко рассказал, какие последствия ждут тех, кто до сих пор не стал на военный учет.

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