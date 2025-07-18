Цифровизация ВСУ: Минобороны запускает электронный учет личного состава

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко / © Facebook Катерины Черногоренко

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В Вооруженных Силах Украины до конца текущего месяца полноценно заработает система автоматизации учета личного состава на тактическом уровне. Эта инновация Минобороны , известная под названием «Импульс», имеет целью кардинально изменить кадровую работу в армии, устранив устаревшую бумажную бюрократию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в пятницу, 18 июля.

Она подписала целевой профиль безопасности на систему автоматизации учета личного состава.

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"Сегодня очень крутой день для цифровизации армии", - отметила Черногоренко.

По словам заместителя министра, система «Импульс» разработана для того, чтобы воинские части уровня бригады и ниже могли эффективно вести персональный, штатно-должностный и статистический учет. Она позволит отслеживать прохождение службы каждого военнослужащего, видеть актуальное наличие личного состава, быстро определять резервы и зоны, требующие доукомплектования. Все эти данные будут храниться в одном надежно защищенном месте.

«Чтобы у командиров были под рукой точные актуальные данные, а не искали их в папках», — пояснила Черногоренко.

К концу июля благодаря поддержке международных партнеров подразделениям, определенным Генеральным штабом, поставят 1000 ноутбуков.

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«Надеюсь, к радости счастливым кадровикам», — добавила чиновник.

Екатерина Черногоренко также подчеркнула, что «Импульс» станет четвертой системой в Украине, легализованной по новому принципу, успешно введенному Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Все четыре системы внедрены именно в Минобороны, что свидетельствует о системном подходе к цифровизации оборонного сектора.

Напомним, в Минобороне рассказали, уничтожат ли удары РФ по ТЦК данные в реестрах. Военные уверяют, что подобные атаки не могут нанести ущерб электронным данным украинских военных и военнообязанных.