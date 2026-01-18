Цифры растут не вдвое, а кратно: Сырский откровенно о проблеме СЗЧ

Сырский о росте СЗЧ / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о причинах СЗЧ, реформе подготовки мобилизованных и механизмах возвращения военнослужащих.

Об этом главком ВСУ сказал в интервью Lb.ua.

Сырский объяснил, что для человека, пришедшего в армию из гражданской жизни, этот процесс перехода болезненный. Поэтому он требует от командующих делать все, чтобы адаптация проходила более комфортно.

«Там, где этот процесс (адаптации — Ред.) идет нормально, скажем, уровень самовольных оставлений или нарушений минимален. Там, где есть нарушения, в первую очередь нужно разбираться с командирами или работниками ТЦК, допустившими эти нарушения. Потому что везде в основе лежит нарушение», — сказал генерал.

Как вернуться военному с СЗЧ

Сырский напомнил, что вошедший в СЗЧ военнослужащий может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти к другой воинской части.

«У нас созданы батальоны резерва, куда этих военнослужащих доставляют или они сами приходят. То есть, они могут вернуться и продолжить выполнять свой военный долг. Понятно, что по уклонистам и не желающим воевать осуществляется розыск, возбуждается соответственно уголовное дело. Но и на этом этапе военнослужащий может вернуться, если у него есть желание», — говорит главком ВСУ.

Журналистка Соня Кошкина уточнила у Сырского: СЗЧшники могут возвращаться только в ДШВ и штурмовые или в том числе. Сырский ответил — «в том числе».

«Конечно, в первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задания на наиболее горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть, к сожалению, и потери и потребность пополнения личным составом. Поэтому, конечно, возвращающиеся люди могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны», — пояснил он.

Причины СЗЧ

Сырский отметил важность справедливой мобилизации и человеческого отношения на всех этапах к нашим военнослужащим со стороны всех командиров: начиная от сержанта, инструктора до начальника части.

В то же время он признал, что цифры по СЗЧ растут.

«Я их даже озвучивать не хочу — там даже не в два раза. Они изменяются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса», — отметил генерал.

Тем не менее, Сырский возразил, что одна из главных причин СЗЧ — сложный механизм перевода.

«И просто так перейти из одной бригады, особенно той, которая ведет активные боевые действия, в другую, которая находится, возможно, рядом, но не вовлечена в активные действия, будет сложно объективно», — сказал Сырский.

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.