ЦИК зарегистрировал народную депутатку от "Слуги народа" вместо Романа Кравца — что известно

ЦИК зарегистрировал Олесю Отраднову народным депутатом Украины Фото: alumni.law.knu

Центральная избирательная комиссия подтвердила избрание Олеси Отрадновой народным депутатом Украины.

Об этом говорится в официальном уведомлении ЦИК.

По данным комиссии, Отраднова была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном округе от политической партии «Слуга народа». Она шла в партийном списке под №160.

Полномочия народного депутата она получит после принесения присяги в Верховной Раде.

Что известно о новой депутатке от «Слуги народа»

Олеся Отраднова — доктор юридических наук и профессор, специалист в области права.

Она родилась в 1977 году в Благовещенске (Амурская область, РФ).

В 1999 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив степень магистра права, а уже в 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Неустойка в гражданском праве Украины».

До избрания в парламент Олеся Отраднова возглавляла Тренинговый центр прокуроров Украины с 2020 по 2025 год, а раньше работала заместителем декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2019 году Отраднова впервые баллотировалась в Верховную Раду от партии «Слуга народа», однако мандат не получила. Только в 2026 году Центральная избирательная комиссия признала ее народной депутатом после отказа Романа Кравца от мандата.

Напомним, изменения в составе депутатского корпуса от «Слуги народа» связаны с добровольным отказом некоторых кандидатов от мандата.

В частности, Роман Кравец отказался от получения мандата, а командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, находившийся в списке под №158, подал заявление об отмене регистрации.