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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Циклон Габриэла вытеснит "бабье лето": где в Украине ожидаются заморозки, а где температура поднимется до +23

В то время как в западных областях ожидаются ночные заморозки, на востоке и юге Украины 13 октября ещё сохранится теплая погода с температурой до +23 градусов выше нуля.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © unsplash.com

Во вторник, 13 октября, в Украине будет облачная погода с прояснениями и умеренными температурами. В то время как в большинстве регионов будут дожди и туманы, на западе ожидаются заморозки, а на востоке и юге по-прежнему будет тепло — до +23.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что холодный атмосферный фронт циклона «Gabriela» окончательно положил конец периоду «бабьего лета». По его словам, после дождей на западе страны похолодание охватило и остальные регионы. На смену последним тёплым +19 приходят осадки различной интенсивности, ночные и утренние туманы, а также общее понижение температуры до +6…+11 градусов тепла ночью и до +11…+16 градусов тепла днём.

Как сообщает синоптик, не стоит ожидать скорого возвращения устойчивой теплой погоды. Из-за влияния активной циклонической системы с южных морей в период 14–16 октября в Украине сохранится облачная и влажная погода с периодическими осенними дождями.

Несмотря на это, температура всё равно будет превышать климатическую норму: ночью ожидается +4…+9 градусов тепла, а днём — от +10 до +15 градусов выше нуля. Резких заморозков или стремительного похолодания в ближайшее время не прогнозируется, поэтому осень пока сохраняет умеренный температурный режим, откладывая начало отопительного сезона.

«Резкого перехода к осенней прохладе с заморозками в ближайшее время не предвидится. Осень сохраняет умеренный температурный режим, и начало отопительного сезона откладывается», — сообщает Постригань.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 13 октября по стране облачную погоду с прояснениями.

«Дожди в западных, восточных, Житомирской, Винницкой, а днём — и в Киевской областях без осадков», — сообщают синоптики.

Ночью и утром в западных областях местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в западных областях ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла (на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов мороза), днём воздух прогреется до +9…+14 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны — до +14, днём столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 13 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 13 октября будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, а днём осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 13 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, днем возможны небольшие дожди.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в регионе 13 октября ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. В связи с этим на Львовщине объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о тумане во Львовской области 13 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о тумане во Львовской области 13 октября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов ниже нуля. Днём температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы будет заморозок от 0 до -3. Днём воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 13 октября ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается около +21…+23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 9 октября ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла. На автодорогах области ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м.

В Одессе столбики термометров будут показывать ночью от +14 до +16 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+21 градуса тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 13 октября будет переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем в городе Днепр и местами по региону ожидаются небольшие дожди.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит:

  • ночью от +7 до +12 градусов тепла;

  • днём от +18 до +23 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

  • ночью от +9 до +11 градусов тепла;

  • днём от +18 до +20 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Украине с 12 по 18 октября.

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