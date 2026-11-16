В Украину придет потепление / © pexels.com

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В Украине в ближайшие несколько дней будет преобладать циклонический характер атмосферной циркуляции. В результате пониженного атмосферного давления и неустойчивых влажных воздушных масс из Европы и Средиземноморья прогнозируются дожди, которые в отдельных регионах будут значительными, а также сопровождаться слабой грозой. В то же время температурный фон ожидается существенно выше нормы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 16 ноября, антициклон обусловит в большинстве областей устойчивый характер погоды без осадков. Только днем на крайнем западе пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне -3…+2°С, днем +3…+8°С, в Одесской области и в Крыму местами +10…+11°С.

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Во вторник, 17 ноября, ночью в западной части, днем также в большинстве регионов Украины пройдут умеренные дожди, в северных областях с мокрым снегом. Только на крайнем востоке без существенных осадков. В западных областях местами будет туман. Ветер южного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, на Левобережье –3…+2 °С; в дневное время +3…+8 °С, на Прикарпатье и в южных областях +7…+12 °С.

В среду, 18 ноября, на большей части Украины ожидается пасмурная и дождливая погода под влиянием атмосферных фронтов с запада. В Карпатском регионе дожди могут быть значительными. Ветер южного и юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8°С, на крайнем юге до +10°С; днем +6…+11 °С, в южных и западных областях местами +12…+14 °С.

В четверг, 19 ноября, характер погоды существенно не изменится. Пройдут дожди, днем на Левобережье временами сильные, в Крыму и Приазовье местами грозы. Ветер ночью южный, днем преимущественно западный, 7-12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +6…+11 °С, днем +7…+12 °С, в южной половине +13…+16 °С.

В пятницу, 20 ноября, в южных регионах и местами в западной части пройдут дожди; в Крыму временами сильные осадки, возможна гроза. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +4…+9 °С, днем +7…+12 °С, в Крыму +13…+16 °С.

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В субботу, 21 ноября, в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных регионах с мокрым снегом. Местами будет наблюдаться туман. Ветер ночью переменного направления, днем западный/северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днем +4…+9 °С, в южных регионах и Закарпатье +10…+12 °С.

В воскресенье, 22 ноября, ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье может иногда усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается 0…+6 °С, днем +2…+7 °С, в южной части +8…+13 °С.

Ранее синоптики сообщили, что зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. В то же время, во время вторжения арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.

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