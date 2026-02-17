Циклон "топит" Украину: дома идут под воду, ветер срывает крыши, а реки выходят из берегов (фото, видео)

Реклама

В Украине 16-17 февраля бушевала серьезная непогода . Из-за таяния снега, резкого потепления, сильных продолжительных осадков и шквального ветра есть последствия в ряде регионов.

Где ненастье наделало беды — читайте дальше в материале ТСН.ua.

Украину продолжают атаковать циклоны

В Украину снова заходит южный циклон. 18 февраля большинство областей накроют осадки, гололедица и сильный ветер. Устойчивое потепление синоптики обещают только в конце недели.

Реклама

«На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18 февраля он заденет, но, надеюсь, не слишком сильными осадками. Хотя снег, гололедица и порывистый ветер завтра здесь ожидаются», — отметила синоптик Наталья Диденко.

Наибольшее осложнение ожидается в центральных регионах. Там прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный северо-восточный ветер. На востоке будут преобладать дожди, на юге — осадки с мокрым снегом, в частности, на Одесчине. Синоптики также предупреждают о штормовом ветре.

Температура в ночные часы будет колебаться от -5 до -9 градусов, на севере может опускаться до -10…-15. Днем 18 февраля ожидают -2…-7 градусов, на юге, юго-востоке и Закарпатье – 0…+3, в Крыму – +5…+10 градусов. Слабые и умеренные морозы сохранятся еще несколько дней, а потепление с оттепелью прогнозируют с 22-23 февраля.

Харьковщина

В Харьковской области спасатели активно оказывают помощь населению из-за подтопления частных домовладений, хозяйственных сооружений и придомовых территорий. В минувшие сутки подразделения ГСЧС и местные пожарные команды 65 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах, а также в городе Харькове.

Реклама

Чтобы обезопасить жилье, рекомендуют:

очистить ливневую канализацию, водостоки и дренажные каналы от мусора;

проверить исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток;

обеспечить отвод воды от фундамента дома;

подготовить мешки с песком для защиты подвалов;

при подтоплении отключать электроснабжение и избегать воды при риске поражения током.

В Краснокутской громаде Богодуховского района подтоплено более 200 домов, включая жилища, ранее никогда не страдавшие от стихии.

Харьковщина

«Среди них мой дом, который за все годы ни разу не страдал от наводнения…», — рассказывает председатель общества Ирина Карабут.

Харьковщина

Она отмечает, что это испытание, но оно показывает истинную силу громады и взаимоподдержку.

Харьковщина

Полтавщина

Вчера, 16 февраля, Полтава столкнулась с подтоплениями из-за непрерывных осадков и таяния снега.

Реклама

В районах с ливневой канализацией вода отводится преимущественно без проблем. В низинах, где таких сетей нет, подразделения ГСЧС занимаются откачкой воды. По состоянию на утро поступило 10 обращений по поводу подтопления частных домов.

Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму последствия непогоды.

Полтава

Полтава

В Полтавской громаде коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного ветра и понижения температуры. В частности, в парках и скверах повреждены растения и декоративные элементы, установленные в честь павших героев. Есть повреждения наружного освещения на улицах. Продолжается очистка придомовых территорий и посыпка пешеходных дорожек.

Жителей просят не оставлять автомобили на обочинах, ограничить передвижение по городу и поддерживать чистоту территорий у учреждений и предприятий.

Реклама

Кадры из Лохвицы Полтавской области шокируют – там поле превратилось в «море».

Ситуація на Полтавщині

Не лучше ситуация и на трассе, ведущей к Пирятину. Автомобили чуть ли не «плывут» по воде. Как отметил местный житель, высота волны составляет около 50 сантиметров.

Кировоградщина

В Кропивницком вода затопила приют для животных «Бим». Из-за непогоды почти 200 собак остались заблокированными в водяной ловушке, а уровень воды поднялся настолько, что подтопил даже их будки. Доступ к удаленным вольерам сейчас крайне ограничен, а подвоз корма практически невозможен.

«Единственный выход — открыть вольеры. Вода не всасывается, стоит до середины голени человека, потому что под низом лед... Стекает со всего леса. Снег растаял и все течет в приют», — говорят в отчаянии волонтеры.

Реклама

Волонтеры отмечают, что приют почти не получал помощи от местных властей за более десять лет существования, и весь уход за животными осуществляется собственными средствами.

Зоозащитники обратились в областное управление ГСЧС. Сегодня, 17 февраля, на помощь приюту пришли спасатели и небезразличные жители города. Они выносили испуганных собак и кошек прямо из воды и передавали людям, согласившимся взять их на временную передержку.

Спасение собак и котов из приюта «Бим»

«Каждая жизнь важна: среди спасенных — взрослые собаки, крошечные щенки и кошки», — отметили спасатели .

Одесчина

Сложная ситуация и в Одесской области:

Реклама

Раздельнянский район пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.

Березовский район – пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петровировской и Черновицкой громадах.

Одесщина

Одесщина

Одесщина

Сумщина

Как сообщили в Сумской ОВА, после резкого похолодания, последовавшего за сильными осадками и таянием снега, ситуация в громаде усложнилась. Из-за подтопления жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры она приобрела статус чрезвычайной.

Подразделения ГСЧС и коммунальные предприятия откачивают воду из частных домовладений, прочищают ливневую канализацию и водоотводные каналы. Дополнительно организована посыпка опасных участков дорог противогололедными материалами и другие превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

«Благодарим каждого работника коммунальных служб и подразделений ГСЧС, которые в сложных погодных условиях работают слаженно и оперативно для безопасности нашей громады», — отмечают власти.

Жителей призывают быть очень внимательными и осторожными.

Реклама

Днепропетровщина

16 февраля в Днепре объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов западного ветра 16–21 м/с, что повлекло за собой серьезные последствия в городе. Из-за ветра на жилом массиве Приднепровский упало дерево на припаркованные автомобили, некоторые получили значительные повреждения: разбитые ветровые стекла и изуродованные кузова. Есть поваленные деревья.

Днепр

На одном из проспектов порывами ветра повалена опора светофора, что также привело к осложнениям для движения транспорта.

Днепр

Ремонтная бригада уже работает над восстановлением освещения и планирует завершить работу до конца рабочего дня.

Более того, в городе Самар ветром сорвало крышу в кафе на улице Гетманской.

Реклама

«Очевидцы обнародовали видео, на котором зафиксирован момент, как шквалы буквально с корнями вырывают часть кровли. Металлические и деревянные конструкции едва не улетели на припаркованные рядом автомобили и пешеходную зону», — пишут журналисты.

Самар

Погода в Украине — последние новости

Как стало известно, на неделе 16-22 февраля прогнозируется сильное похолодание и морозы – в Украину возвращается холодный циклон. Ночью температура опустится до -20 °C, особенно на севере, западе и в центральных областях.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице. Также будет усиливаться ветер. Ночью сильные морозы.

Вышеперечисленные факторы будут формировать сложные погодные условия в большей части Украины.

Реклама

В частности, вторник, 17 февраля, жителям Украины следует ожидать до -12 градусов мороза ночью и до -8 днем. Водителям и пешеходам следует быть осторожными – на дорогах будет гололедица.

«Ведущие европейские прогностические модели подтверждают — по меньшей мере, до конца февраля в нашем регионе сохранится зимний режим погоды с колебаниями температуры воздуха и периодическими осадками. Поэтому ближайшая перспектива — не аномальный холод, а испытание осадками и колебанием от оттепелей до морозов», — сообщил директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.