Циклон "топит" Украину: дома идут под воду, ветер срывает крыши, а реки выходят из берегов (фото, видео)
В течение последних двух дней в Украине стремительно бушевала непогода. К сожалению, есть последствия в ряде регионов: Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Одесчина.
В Украине 16-17 февраля бушевала серьезная непогода . Из-за таяния снега, резкого потепления, сильных продолжительных осадков и шквального ветра есть последствия в ряде регионов.
Где ненастье наделало беды — читайте дальше в материале ТСН.ua.
Украину продолжают атаковать циклоны
В Украину снова заходит южный циклон. 18 февраля большинство областей накроют осадки, гололедица и сильный ветер. Устойчивое потепление синоптики обещают только в конце недели.
«На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18 февраля он заденет, но, надеюсь, не слишком сильными осадками. Хотя снег, гололедица и порывистый ветер завтра здесь ожидаются», — отметила синоптик Наталья Диденко.
Наибольшее осложнение ожидается в центральных регионах. Там прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный северо-восточный ветер. На востоке будут преобладать дожди, на юге — осадки с мокрым снегом, в частности, на Одесчине. Синоптики также предупреждают о штормовом ветре.
Температура в ночные часы будет колебаться от -5 до -9 градусов, на севере может опускаться до -10…-15. Днем 18 февраля ожидают -2…-7 градусов, на юге, юго-востоке и Закарпатье – 0…+3, в Крыму – +5…+10 градусов. Слабые и умеренные морозы сохранятся еще несколько дней, а потепление с оттепелью прогнозируют с 22-23 февраля.
Харьковщина
В Харьковской области спасатели активно оказывают помощь населению из-за подтопления частных домовладений, хозяйственных сооружений и придомовых территорий. В минувшие сутки подразделения ГСЧС и местные пожарные команды 65 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах, а также в городе Харькове.
Чтобы обезопасить жилье, рекомендуют:
очистить ливневую канализацию, водостоки и дренажные каналы от мусора;
проверить исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток;
обеспечить отвод воды от фундамента дома;
подготовить мешки с песком для защиты подвалов;
при подтоплении отключать электроснабжение и избегать воды при риске поражения током.
В Краснокутской громаде Богодуховского района подтоплено более 200 домов, включая жилища, ранее никогда не страдавшие от стихии.
«Среди них мой дом, который за все годы ни разу не страдал от наводнения…», — рассказывает председатель общества Ирина Карабут.
Она отмечает, что это испытание, но оно показывает истинную силу громады и взаимоподдержку.
Полтавщина
Вчера, 16 февраля, Полтава столкнулась с подтоплениями из-за непрерывных осадков и таяния снега.
В районах с ливневой канализацией вода отводится преимущественно без проблем. В низинах, где таких сетей нет, подразделения ГСЧС занимаются откачкой воды. По состоянию на утро поступило 10 обращений по поводу подтопления частных домов.
Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму последствия непогоды.
В Полтавской громаде коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного ветра и понижения температуры. В частности, в парках и скверах повреждены растения и декоративные элементы, установленные в честь павших героев. Есть повреждения наружного освещения на улицах. Продолжается очистка придомовых территорий и посыпка пешеходных дорожек.
Жителей просят не оставлять автомобили на обочинах, ограничить передвижение по городу и поддерживать чистоту территорий у учреждений и предприятий.
Кадры из Лохвицы Полтавской области шокируют – там поле превратилось в «море».
Не лучше ситуация и на трассе, ведущей к Пирятину. Автомобили чуть ли не «плывут» по воде. Как отметил местный житель, высота волны составляет около 50 сантиметров.
Кировоградщина
В Кропивницком вода затопила приют для животных «Бим». Из-за непогоды почти 200 собак остались заблокированными в водяной ловушке, а уровень воды поднялся настолько, что подтопил даже их будки. Доступ к удаленным вольерам сейчас крайне ограничен, а подвоз корма практически невозможен.
«Единственный выход — открыть вольеры. Вода не всасывается, стоит до середины голени человека, потому что под низом лед... Стекает со всего леса. Снег растаял и все течет в приют», — говорят в отчаянии волонтеры.
Волонтеры отмечают, что приют почти не получал помощи от местных властей за более десять лет существования, и весь уход за животными осуществляется собственными средствами.
Зоозащитники обратились в областное управление ГСЧС. Сегодня, 17 февраля, на помощь приюту пришли спасатели и небезразличные жители города. Они выносили испуганных собак и кошек прямо из воды и передавали людям, согласившимся взять их на временную передержку.
«Каждая жизнь важна: среди спасенных — взрослые собаки, крошечные щенки и кошки», — отметили спасатели .
Одесчина
Сложная ситуация и в Одесской области:
Раздельнянский район пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.
Березовский район – пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петровировской и Черновицкой громадах.
Сумщина
Как сообщили в Сумской ОВА, после резкого похолодания, последовавшего за сильными осадками и таянием снега, ситуация в громаде усложнилась. Из-за подтопления жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры она приобрела статус чрезвычайной.
Подразделения ГСЧС и коммунальные предприятия откачивают воду из частных домовладений, прочищают ливневую канализацию и водоотводные каналы. Дополнительно организована посыпка опасных участков дорог противогололедными материалами и другие превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
«Благодарим каждого работника коммунальных служб и подразделений ГСЧС, которые в сложных погодных условиях работают слаженно и оперативно для безопасности нашей громады», — отмечают власти.
Жителей призывают быть очень внимательными и осторожными.
Днепропетровщина
16 февраля в Днепре объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов западного ветра 16–21 м/с, что повлекло за собой серьезные последствия в городе. Из-за ветра на жилом массиве Приднепровский упало дерево на припаркованные автомобили, некоторые получили значительные повреждения: разбитые ветровые стекла и изуродованные кузова. Есть поваленные деревья.
На одном из проспектов порывами ветра повалена опора светофора, что также привело к осложнениям для движения транспорта.
Ремонтная бригада уже работает над восстановлением освещения и планирует завершить работу до конца рабочего дня.
Более того, в городе Самар ветром сорвало крышу в кафе на улице Гетманской.
«Очевидцы обнародовали видео, на котором зафиксирован момент, как шквалы буквально с корнями вырывают часть кровли. Металлические и деревянные конструкции едва не улетели на припаркованные рядом автомобили и пешеходную зону», — пишут журналисты.
Погода в Украине — последние новости
Как стало известно, на неделе 16-22 февраля прогнозируется сильное похолодание и морозы – в Украину возвращается холодный циклон. Ночью температура опустится до -20 °C, особенно на севере, западе и в центральных областях.
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице. Также будет усиливаться ветер. Ночью сильные морозы.
Вышеперечисленные факторы будут формировать сложные погодные условия в большей части Украины.
В частности, вторник, 17 февраля, жителям Украины следует ожидать до -12 градусов мороза ночью и до -8 днем. Водителям и пешеходам следует быть осторожными – на дорогах будет гололедица.
«Ведущие европейские прогностические модели подтверждают — по меньшей мере, до конца февраля в нашем регионе сохранится зимний режим погоды с колебаниями температуры воздуха и периодическими осадками. Поэтому ближайшая перспектива — не аномальный холод, а испытание осадками и колебанием от оттепелей до морозов», — сообщил директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.