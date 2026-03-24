Циклоны резко изменят погоду в Украине: синоптики назвали точную дату похолодания и где ударят морозы

В Украину придет кратковременное похолодание

Март продолжает удивлять температурными контрастами: на смену аномальному теплу в Украину придет кратковременное похолодание с ночными морозами.

Пока западные и северные регионы будут наслаждаться солнцем, на юго-востоке пройдут дожди, а жителей нескольких регионов предупреждают о рисках подтопления из-за разлива рек.

Погода в Украине: синоптики предупреждают о резком похолодании

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Украину с 31 марта следует ожидать похолодания.

«Дорогие украинцы, в ближайшие дни ловите теплую погоду и наслаждайтесь прекрасными весенними градусами! Потому что уже с 31 марта-1 апреля придет похолодание», — написала она в Facebook.

В то же время она рассказала, что 25 марта, днем ожидается от +12 до +16 градусов тепла. Правда, от Полтавщины и Харьковщины через Кропивницкий в Крым протянется полоса прохлады — там будет лишь +11 градусов выше нуля. По словам Диденко, существенных осадков не предвидится, разве что на юго-востоке пройдет небольшой дождь.

В свою очередь об изменении погоды предупреждает синоптик Иван Семилит. По его словам, в ближайшие дни атмосферное давление начнет падать, но существенных осадков в большинстве областей не будет. Только на юго-востоке возможны небольшие дожди из-за влияния циклона с Черного моря.

Метеоролог отмечает, что северо-восточный ветер принесет ночное похолодание — в следующие трое суток температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Морозы обойдут лишь юг страны.

Однако Семилит отмечает — волна холода будет короткой. Уже с 26 марта весеннее тепло вернется во все регионы. Ночью столбики термометров поднимутся до +6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +19 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что в Украину надвигается резкое похолодание / © pexels.com

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для «Телеграф» рассказал, что антициклон, который почти месяц держал в регионе сухую и теплую погоду, отступает на восток под давлением атлантической влажности. Эта смена процессов принесет в Украину дожди и еще больше тепла.

По его прогнозу, с 25 марта через Европу начнет прорываться холодный воздух из Гренландии, что активизирует южные циклоны. Черкасская область при этом окажется в их теплом секторе, куда Черное море будет активно «закачивать» прогретый воздух.

В период с 26 по 30 марта станет облачно, пройдут дожди, а температура подскочит до +19 градусов тепла днем.

По данным Украинского гидрометцентра, 25 марта в Украине синоптическая ситуация будет меняться ощутимее, чем характер погоды.

«Давление будет продолжать падать, хотя наша территория все еще будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому в большинстве областей сохранится погода без осадков, лишь на юго-востоке страны ожидаем местами небольшой дождь», — отмечают метеорологи.

В среду, 25 марта, в Украине ожидается облачная погода. Ветер будет дуть в большинстве регионов северо-восточный, в западных и северных областях — юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, на юге страны ожидается до +7 градусов тепла.

Погода в Украине 25 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о подтоплении

Синоптики предупреждают о возможном подтоплении на Черниговщине. В течение 24-25 марта на реках бассейна Десны продолжает подниматься уровень воды — в среднем на 1-15 см в сутки.

На притоке Снов возле одноименного города вода и в дальнейшем будет затапливать пойму. Также возможен перелив дороги местного значения между селами Большой и Малый Дырчин в Черниговском районе. В регионе объявили желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об угрозе подтопления / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 25 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем столбики термометра будут показывать от +11 до +16 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве 25 марта будет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Температурный режима столицы будет контрастным: ожидается от +5 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем

Погода в Киеве 25 марта

Погода во Львове

Во Львовской области 25 марта будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7 — 12 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем ожидается до +19 градусов выше нуля.

Во Львове 25 марта будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит от -1 градусов мороза до +1 градусов тепла, днем ожидается до +18 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о тумане, ожидается ухудшение видимости до 500 — 1000 м.

Погода в Одессе

В среду, 25 марта, в Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, умеренным — от 5 до 11 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов тепла.

В Одессе ночная температура воздуха составит от +4 до +6 градусов выше нуля, дневная — около +12 градусов.

Вдоль побережья будет наблюдаться легкое волнение моря, однако уровень воды остается безопасным. Температура морской воды составит от +6 до +7 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 марта ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от 0 до +5 градусов тепла;

днем от +12 до +17 градусов тепла.

В городе Днепр температурный режим будет составлять:

ночью от +2 до +4 градусов тепла;

днем от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Черкассах

Как отмечают синоптики, погода в Черкасской области продолжает радовать нетипичным для марта теплом: дневные показатели от +11 до +13 градусов тепла пока соответствуют началу апреля. Из-за влияния северного антициклона ночи пока остаются прохладными — в ближайшей ожидается около 0 градусов.

Однако уже завтра, 25 марта, синоптическая ситуация начнет меняться.

«Завтра, 25 марта, днем на наш регион начнет влиять передняя часть циклонической котловины из Западной Европы, что обусловит изменение направления ветра на южные румбы. Это позволит добавить к дневной температуре еще 2-3°». — отмечают метеорологи.

