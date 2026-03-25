Циклоны выгоняют из Украины теплую погоду: на смену апрельским +19 придет резкое похолодание

В Украину идет похолодание

Украину накрывает волна весеннего тепла, которая принесет в большинство областей солнечную погоду и повышение температуры до апрельских показателей.

Однако синоптики предупреждают, что вместе с потеплением придут туманы, угроза подтоплений на севере и постепенная смена атмосферных фронтов.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 26 марта, украинцев ждет приятное весеннее тепло. Днем столбики термометров поднимутся до отметок от +12 до +17 градусов выше нуля.

«Осадки маловероятны, только на Луганщине и в околокарпатских областях пройдет небольшой дождь», — отметила Диденко.

В то же время она предупреждает, что наслаждаться теплом осталось недолго. Уже на стыке марта и апреля характер погоды изменится: придут дожди, а температура воздуха заметно снизится.

В свою очередь глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для «Телеграф» рассказал, что пока Западную Европу накрывает гренландский холод, Черкасская область окажется в зоне влияния теплых воздушных масс с Черного моря.

По его словам, в период с 26 по 30 марта ясная погода сменится облачностью и долгожданными дождями. Ночи станут теплее — от +2 до +7 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до комфортных +19 градусов тепла.

Как отмечает метеоролог, среднесуточная температура стремительно подскочит до +11 градусов выше нуля, что фактически соответствует показателям второй половины апреля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что погода в Украине начинает меняться: холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада.

«Давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, увеличится облачность. В большинстве областей еще осадков не ждем, однако ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, днем местами на крайнем западе и востоке страны рассчитываем на небольшой дождь», — отмечают метеорологи.

По данным синоптиков, ночью 26 марта температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля. На юге и Закарпатье столбики термометров будут показывать до +18 градусов выше нуля. В Карпатах ночью ожидается около 0 градусов, днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до 13 градусов тепла.

Украинцев предупреждают о подтоплении

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что в течение 25-27 марта на Десне, Снове и Сейме будет продолжать подниматься уровень воды. За сутки вода будет прибывать на 1-15 см.

Из-за этого начнет затапливать низинные участки поймы Десны в районе Новгород-Северского. На реке Снов возле одноименного города пойма уже подтоплена, и этот процесс будет продолжаться.

Также ожидается перелив воды через дорогу местного значения, соединяющую Большой и Малый Дырчин. В Новгород-Северском и Черниговском районах объявлен желтый уровень опасности.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 26 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве 26 марта до середины дня будет ясная погода, однако затем она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. В то же время синоптики отмечают, что в столице станет прохладнее: ожидается от +4 до +6 градусов тепла ночью, днем — до +14 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

Во вторник, 26 марта, в Одесской области и в городе Одесса синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. В течение суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-11 м/с.

Ночью и утром на дорогах области и побережье возможен туман или дымка, из-за чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Водителям стоит быть особенно внимательными.

В Одесской области ночью воздух прогреется от +1 до +7 градусов тепла, непосредственно в Одессе будет около +6 градусов тепла.

Днем по области ожидается от +10 до +15 градусов выше нуля, а в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +18. В Одессе и вдоль побережья будет несколько прохладнее — в пределах +10…+12 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +6 до +7 градусов тепла. Море будет оставаться спокойным, уровень воды в пределах нормы.

Погода во Львове

На Львовщине 26 марта погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

В области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, местами ожидается от -2 до -5 градусов мороза; днем ожидается до +18 градусов выше нуля.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется до комфортных +15. +17 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об ухудшении видимости в тумане 500 — 1000 м. Атмосферное давление существенно не изменится, относительная влажность воздуха уменьшится.

Погода в Днепре

В четверг, 26 марта, в Днепре и области будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь возможен только ночью, а уже днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели будут достаточно контрастными. По области ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, однако днем воздух прогреется до приятных +19 градусов тепла.

В самом Днепре ночная температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +19 градусов.

Погода в Черкассах

В Черкасском гидрометцентре сообщаюто резком изменении погоды в регионе. Активные атлантические циклоны, которые уже охватили Западную Европу, начнут вытеснять антициклон.

В среду, 26 марта, Черниговщина окажется под влиянием теплого и влажного воздуха со стороны Италии. Из-за этого и днем, и ночью потеплеет еще на 2-3 градуса. Хотя облаков на небе станет больше, существенных осадков завтра еще не ожидается.

Дождливая и теплая погода окончательно установится в области уже в течение последних трех дней этой недели.

Ранее известный украинский синоптик рассказала, когда ожидать сюрпризов от погоды.

