Циничное преступление: на Харьковщине медсестра морга обворовывала тела павших воинов

Изъятые украшения / © Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области сотрудница морга цинично обкрадывала тела погибших украинских военных.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Расследование началось после обращения жены павшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца. Женщина отметила, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте.

Как оказалось, к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов.

© Харьковская областная прокуратура

Подозреваемая похищала мобильные телефоны, цепочки, кольца и т.д. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. Эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные.

Во время обыска стражи порядка изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов. Следствие продолжается. Устанавливаются другие потерпевшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям. Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

© Харьковская областная прокуратура

Напомним, что на Житомирщине работник морга украл кольцо с тела погибшего военнослужащего. Суд признал мародера виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Подобный случай также зафиксирован в прошлом году в Днепре. В моргах мужчины похищали мобильные телефоны погибших и через онлайн-банкинг списывали деньги. Среди пяти фигурантов — работник морга, айтишник и криминальный авторитет.