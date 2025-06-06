Циничный удар РФ по мирным городам: Зеленский обратился к украинцам и миру

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных регионах и городах Украины . От обстрелов пострадали Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая, Львовская, Черниговская, Одесская, Сумская. В общей сложности 80 человек ранены, всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на данный момент известно о четырех погибших – в Киеве и Луцке. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут находиться люди», — говорится в сообщении.

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Погибшие в Киеве – это спасатели, прибывшие на место после первого удара и, к сожалению, убитые повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор – пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

«Циничный российский удар по обычным городам. Более 400 беспилотников, более 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. Но не все. И, к сожалению, не все в мире осуждают подобные удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторгует время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление на войну. Надо четко видеть задачу. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого требуются начальные шаги, в том числе прекращение огня. Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились», - заключил украинский лидер.

Напомним, ночью 6 июня в Киеве во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БпЛА погибли три человека. Местные власти уточнили количество жертв.

"По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью погибли три человека. Все — в Соломенском районе", — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

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В настоящее время в стационарах находятся 17 пострадавших, а восемь получают помощь амбулаторно. Во время атаки повреждения получили три автомобиля скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом.