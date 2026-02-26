ТСН в социальных сетях

Украина
865
2 мин

«Циркон», баллистика, крылатые ракеты и «Шахеды»: ночью РФ запустила по Украине почти пол тысячи целей

В частности, при обстреле оккупантиы запустили по Украине две противокорабельные ракеты «Циркон».

Елена Капник
Атака на Украину. / © ТСН

Армия РФ ночью против 26 февраля нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты запустили различные типы ракет и ударили беспилотники. В общей сложности 459 средств воздушного нападения.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, российские войска запустили:

  • две противокорабельные ракеты «Циркон» — из аннексированного Крыма,

  • 11 баллистических ракет «Искандер-М/С-400» — из Брянской и Ростовской областей,

  • 24 крылатые ракеты Х-101 — район пуска Вологодская область,

  • две управляемые авиационные ракеты Х-69,

  • 420 ударных БпЛА типа Shahed (280 штук), Гербера, Италмас и беспилотников других типов — по направлениям Миллерово, Курска, Брянская, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская (РФ), а также Гвардейского (Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 силами ПВО сбито/подавлено 406 воздушных целей:

  • два «Циркона»,

  • четыре «Искандер-М/С-400»,

  • 24 управляемые авиационные ракеты Х-101,

  • две авиационные ракеты Х-69,

  • 374 беспилотника.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение обломков на 15 локациях.

Российская атака ночью и утром 26 февраля.

Атака РФ на Украину

Ночью 26 февраля армия РФ совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Сначала россияне запустили беспилотники, а впоследствии на территории России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. На рассвете враг нанес ракетный удар.

Во время массированной атаки России под прицелом оказался ряд регионов страны. В частности, Киев и область, Харьков, Запорожье, Кривой Рог на Днепропетровщине, Полтавской области и т.д.

Во время обстрела вооруженные силы Польши подняли в небо истребители. Оперативное командование объявило о поднятии самолетов в воздух и приведении систем ПВО в максимальную готовность.

