"Циркон", баллистика, крылатые ракеты и "Шахеды": ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов

Ночью против 20 января армия РФ ударила по Украине. Россияне запустили одну противокорабельную ракету Циркон, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракетами Х-101, а также 339 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 342 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, россияне запустили «Циркон» из временно аннексированного Крыма, баллистику — из Брянской и Ростовской областей, а крылатые ракеты — из Вологодской области.

Беспилотники, череда которых около 200 «Шахедов», «Герберы», «Италмас» и дроны других типов, летели по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, Брянска (РФ), а также из Гвардейского и Чауды, что в Крыму, и временно.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели на севере, юге, востоке и в центре страны. Силы ПВО уничтожили:

14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

13 крылатых ракет Х-101;

315 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

По данным военных, основное направление российской атаки в течение ночи и утром — Киевская область.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях. Падение сбитых дронов произошло на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется, добавили в ПС.

Атака РФ

Армия РФ совершила комбинированную атаку по Украине 20 января . Под ударом оказались, в частности, объекты критической инфраструктуры. В частности, в Киеве возникли проблемы со светом, отоплением и водой. В Киевской области погиб один человек.

Ночью Россия ударила по Украине ракетами и БПЛА. Сначала захватчики запустили беспилотники, а затем — баллистику. К ночи произошли вылеты Ту-95МС, из которых на рассвете были выпущены крылатые ракеты.

Ночью взрывы прогремели в разных регионах. В частности, было громко в Киеве и области, в Кривом Роге, Днепре и Запорожье. Уже с утра в Ровно произошли сильные взрывы. Россияне атаковали критическую инфраструктуру.