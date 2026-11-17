Массированная атака России на Украину в ночь на 17 ноября / © tsn.ua

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В ночь на 17 ноября российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, а также более 300 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Массированная атака РФ 17 ноября: какими ракетами и дронами били по Украине

Вечером 16 ноября, около 18:00, российская армия начала массированную комбинированную атаку на Украину, продолжавшуюся всю ночь и утро 17 ноября. Для удара оккупанты применили ракеты разных типов и сотни беспилотников.

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По данным Воздушных сил ВСУ, россияне использовали:

Баллистические ракеты типов «Искандер-М», «Циркон» и С-400. Пуски производились из Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей РФ.

Крылатые ракеты «Искандер-К» — из Курской, Ростовской и Орловской областей РФ.

Управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 — из воздушного пространства Белгородской области РФ.

306 ударных БпЛА типа «Шахед», в том числе 92 реактивных, «Гербера», S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», а также дроны-имитаторы типа «Пародия». Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталового и Миллерового в России, а также временно оккупированных территорий — Донецка и поселка Гвардейское в АР Крым.

Работа ПВО 17 ноября: сколько ракет и дронов сбили украинские защитники

К отражению массированной воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 12:00 удалось уничтожить или подавить 211 воздушных целей.

«По предварительным данным, подтверждены сбивание/подавление 3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 3 БпЛА „Бандероль“/„Дань-Т“ и 205 ударных беспилотников типа Shahed (48 из них — реактивные), „Гербера“, дронов других типов», — сообщили в пресс-службе.

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Подсчет результатов боевой работы продолжается. Информацию о крылатых ракетах и еще 60 ударных беспилотниках уточняют.

Последствия массированной атаки РФ: где зафиксировали попадание

Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, российские средства воздушного нападения достигли целей на отдельных участках. По данным Воздушных сил, попадание было зафиксировано на 44 локациях.

В командовании призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.

«Атака продолжается, соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Итого — к победе!» — отметили в воздушных силах ВСУ.

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Напомним, ТСН.ua сообщал, что в ночь на 17 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Днепре, Запорожье, Харькове, Черкассах, Одессе и Черновцах.

В столице зафиксировали попадания в районе Северного и Южного мостов. Из-за повреждений инфраструктуры там временно ограничили движение и сменили работу общественного транспорта. Кроме того, после повторных ударов по Киеву в отдельных районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением, а также пострадали жилые и нежилые здания.

В Черкасской области российские войска выпустили по Смеле восемь баллистических ракет. В результате атаки повреждения получили промышленная инфраструктура и учреждение профессионального образования. В Запорожье вражеские удары повлекли за собой пожары на промышленных объектах и повреждение энергетической инфраструктуры. Также разрушение было зафиксировано в Одесской области, Харькове, Днепре и Черновцах. По предварительным данным, в результате массированной атаки погибли и ранены.

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