- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1080
- Время на прочтение
- 2 мин
Цирконы, Искандеры и сотни Шахедов: чем РФ атаковала ночью Украину и что удалось сбить
Всего в Украину летели 396 средств воздушного нападения. В частности, для атаки на Киев РФ использовала самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32.
В ночь на 24 января российская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Всего зафиксировано 396 средств воздушного нападения:
2 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» (район пуска окупированный Крым);
12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл.);
6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл и оккупированный Крым);
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.);
375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, оккупированный Донецк, около 250 из них — «шахеды».
Основное направление удара — это Киев и Киевщина. Особенностью этой атаки является привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по Киеву.
Удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила/подавила 372 цели — 15 ракет и 357 беспилотников разных типов:
9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
357 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.
Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный удар по Украине. Основная цель атаки — Киев и Харьков.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.