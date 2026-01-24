Цирконы, Искандеры и сотни Шахедов: чем РФ атаковала ночью Украину и что удалось сбить

Российский массированный обстрел Украины 24 января / © ТСН.ua

В ночь на 24 января российская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Всего зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» (район пуска окупированный Крым);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл.);

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл и оккупированный Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.);

375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, оккупированный Донецк, около 250 из них — «шахеды».

Основное направление удара — это Киев и Киевщина. Особенностью этой атаки является привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по Киеву.

Удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила/подавила 372 цели — 15 ракет и 357 беспилотников разных типов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный удар по Украине. Основная цель атаки — Киев и Харьков.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.