ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1792
Время на прочтение
2 мин

«Цирконы», «Калибры» и «Шахеды»: ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов, куда целился враг

Во время массированного удара россияне запустили 73 ракеты, в том числе восемь противокорабельных 3М22 «Циркон».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака РФ в Украине.

Атака РФ в Украине.

Дополнено новыми материалами

Ночью против 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 2 июня противник нанес массированный комбинированный удар с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы», — подчеркнули военные.

Российские войска запустили:

  • восемь противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» — районы пусков — временно аннексированный Крым, Курская область;

  • 33 баллистические ракеты Искандер-М — районы пуска — Брянская, Курская и Ростовская области, Крым;

  • 27 крылатых ракет Х-101 — районы пусков — Вологодская область;

  • пять крылатых ракет «Калибр» — районы пусков — акватория Каспийского моря;

  • 656 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас», баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»: направления запуска — Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардей.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:

  • 11 баллистических ракет «Искандер-М»;

  • 26 крылатых ракет Х-101;

  • три крылатых ракеты «Калибр»;

  • 602 беспилотника разных типов.

По предварительным данным, афиксировано попадание 30 баллистических, трех крылатых ракет и 33 дронов на 38 локациях. Падения обрывов произошли на 15 локациях.

Атака РФ 2 июня — что известно

Ночью 2 июня РФ нанесла удар, к которому долго готовилась. Наибольший удар произошел по Киеву, где погибли четыре человека. Кроме того, под прицелом были большие областные центры. В частности, Днепр.

В областном центре Россия ударила по жилому кварталу: частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. По меньшей мере, семь человек погибли.

Кроме того, утром, после 07:00, снова была объявлена воздушная тревога, охватившая почти все области, кроме пяти на западе. В Киеве снова произошли мощные взрывы . По данным мониторов, россияне запустили две ракеты Циркон.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1792
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie