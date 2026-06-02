«Цирконы», «Калибры» и «Шахеды»: ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов, куда целился враг

Атака РФ в Украине.

Дополнено новыми материалами

Ночью против 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 2 июня противник нанес массированный комбинированный удар с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы», — подчеркнули военные.

Российские войска запустили:

восемь противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» — районы пусков — временно аннексированный Крым, Курская область;

33 баллистические ракеты Искандер-М — районы пуска — Брянская, Курская и Ростовская области, Крым;

27 крылатых ракет Х-101 — районы пусков — Вологодская область;

пять крылатых ракет «Калибр» — районы пусков — акватория Каспийского моря;

656 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас», баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»: направления запуска — Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардей.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:

11 баллистических ракет «Искандер-М»;

26 крылатых ракет Х-101;

три крылатых ракеты «Калибр»;

602 беспилотника разных типов.

По предварительным данным, афиксировано попадание 30 баллистических, трех крылатых ракет и 33 дронов на 38 локациях. Падения обрывов произошли на 15 локациях.

Атака РФ 2 июня — что известно

Ночью 2 июня РФ нанесла удар, к которому долго готовилась. Наибольший удар произошел по Киеву, где погибли четыре человека. Кроме того, под прицелом были большие областные центры. В частности, Днепр.

В областном центре Россия ударила по жилому кварталу: частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. По меньшей мере, семь человек погибли.

Кроме того, утром, после 07:00, снова была объявлена воздушная тревога, охватившая почти все области, кроме пяти на западе. В Киеве снова произошли мощные взрывы . По данным мониторов, россияне запустили две ракеты Циркон.

Дата публикации 08:44, 02.06.26

