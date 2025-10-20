Цивинский: БЭБ запускает проект "Экономический щит Украины"

директор БЭБ Александр Цивинский

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) объявило о запуске нового масштабного проекта – «Экономический щит Украины».

Его цель – усилить экономическую устойчивость государства, обеспечить честные правила игры для бизнеса и построить доверие между предпринимателями и государственными органами.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский во время встречи с представителями бизнеса в Одессе.

«Мы создаем систему, в которой бизнес не боится государства, а видит в нем партнера. Наша цель – обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто работает честно», – отметил Цивинский.

Фокус на регионы: Индекс экономической безопасности

Ключевым элементом проекта станет Индекс экономической безопасности регионов.

По словам Цивинского, он позволит проводить аналитическую оценку экономической ситуации в областях, выявлять угрозы стабильности и предотвращать экономические преступления.

"Мы запускаем аналитическую модель, которая поможет видеть проблемы на местах и реагировать на них до того, как они перерастут в кризис", - подчеркнул директор БЭБ.

Борьба с теневой экономикой

В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги сотрудничества БЭБ с бизнесом в борьбе с теневыми схемами и повышении прозрачности экономических процессов.

В мероприятии приняли участие представители более 40 крупнейших компаний Одесской области, руководство Одесской областной военной администрации и общественных организаций.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) — центральный орган исполнительной власти, который противодействует экономическим преступлениям и отвечает за формирование политики экономической безопасности государства. Проект «Экономический щит Украины» должен стать частью новой философии БЭБ от контроля до партнерства, от реакции до превенции.