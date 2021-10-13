"ТСН: 10 вражаючих подій дня": в эфире 1+1 будет выходить ночной дайджест новостей

Ведущей дайджеста самых впечатляющих событий дня станет корреспондент ТСН Наталия Островская.

18 октября на телеканале 1+1 стартует ночной дайджест новостей ТСН под названием "ТСН: 10 вражаючих подій дня". С понедельника по среду в 23:45 и в четверг сразу после ток-шоу "Право на владу" зрителей ждет дайджест 10-ти самых ярких, впечатляющих событий дня в Украине и мире. Ведущей проекта будет корреспондент ТСН Наталия Островская.

"Прежде всего, я хотел бы поздравить Наталию Островскую, которая вошла в круг звездных ведущих ТСН. Быть лицом главных новостей страны - это, прежде всего, ответственность, и я уверен, что Наталия справится с этим вызовом. Для меня особенно важно, что Наталья до сегодняшнего дня была нашим репортером и блестяще выполняла свою работу. Благодаря ей Украина узнала о "средневековых нравах" Новых Санжар, ее интервью с самой молодой пожизненно осужденной украинкой собрало почти миллион просмотров на Youtube, она первая рассказала стране о пятидесяти новорожденных суррогатными матерями, которые стали заложниками локдауна. Или вот свежий пример - репортажи Наталии с места покушения на Сергея Шефира", - прокомментировал директор департамента информационного вещания 1+1 Сергей Попов.

Также Сергей Попов рассказал, что новый ночной выпуск ТСН в таком формате - своеобразный эксперимент департамента информационного вещания 1+1.

"Такое решение связано с современными вызовами на ТВ, своеобразная дань "клиповому мышлению". Зрители увидят максимально сжатый дайджест самых ярких событий дня. Нам не впервой быть первопроходцами, и мы к этому готовы. Надеюсь, что и новый ТСН "зайдет" нашим зрителям и миллионам пользователей нашего сайта и соцсетей", - отметил директор департамента информационного вещания 1+1.

Стоит отметить, что Наталья Островская работает в 1+1 media с 2018 года. Журналистскую деятельность в компании начала с информационно-развлекательного проекта "ДжеДаи" на телеканале 2+2. Позже стала корреспондентом ТСН, где занималась подготовкой информационно аналитических сюжетов на социальную, политическую и правоохранительную тематику. До начала карьеры в 1+1 media Наталья работала редактором и ведущей чрезвычайных новостей на Магнолия-ТВ. Кроме того, участвовала в образовательной международной сессии в Страсбурге в "European youth center", проходила стажировку в Верховной Раде, Комитете национальной безопасности и обороны Украины, выполняла обязанности пресс-секретаря.

Будьте в курсе самых ярких событий, которые поражают страну и мир. Смотрите "ТСН: 10 вражаючих подій дня" с понедельника по среду в 23:45 и в четверг после ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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