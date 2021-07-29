ТСН на 1+1 продемонстрировала рекордные показатели телесмотрения с начала 2021 года

ТСН на 1+1 продемонстрировала рекордные показатели телесмотрения с начала 2021 года

28 июля ТСН установила рекорд телесмотрения, продемонстрировав самую высокую долю с начала года.

По аудитории 18-54 (50+) доля составила 16.3% с рейтингом 3,2%. Выпуск посмотрело 2,1 миллиона украинцев (охват по аудитории 4+ (Укр.). Также в этот день телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения за коммерческую сутки с долей 9,4% по аудитории 18-54 (50+). Ведущей выпуска в 19:30 была Соломия Витвицкая.

28 июля в эфире ТСН показали третий выпуск спецпроекта "Розділені" Нелли Ковальской, в котором на примере опыта Ирландии продемонстрировали, есть ли цена у компромисса и возможно ли урегулирование конфликта между людьми, которые недавно считали друг друга врагами. Также зрители 1+1 в вечернем выпуске новостей узнали о ситуации с новым штаммом коронавируса "Дельта" в Украине. Увидели сюжет о гибели легендарного украинского пилота Игоря Табанюка, который вчера разбился на Прикарпатье.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 28 июля 2021 года (полная версия)

Вечерний выпуск ТСН в 19:30 - это самые актуальные вечерние новости, освещающие не только события в Украине, но и во всем мире. Служба новостей продолжает информационно-образовательную миссию и соблюдая высокие стандарты обеспечивает зрителей качественным информационным контентом. Смотрите ТСН ежедневно в 19:30 на 1+1.

* Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом 1+1. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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