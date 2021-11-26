ТСН обнародует уникальные свидетельства жертв Голодомора. Их передали государству

27 ноября в 19:30 в эфире ТСН покажут специальный сюжет к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине. Корреспондент ТСН Алла Хоцянивская нашла уникальные свидетельства жертв трагедии, записанные на пленку еще в 80-х годах. Также журналистка сделала интервью с 94-летней женщиной, ребенком пережившей Голодомор. Накануне годовщины трагедии украинского народа ТСН передала эти материалы, которые до сих пор не были обнародованы, Национальному музею Голодомора-геноцида.

Свидетельства очевидцев голодомора Алла Хоцянивская нашла в Киевской области в селе Перемога. Их еще в 80-х годах записал на магнитофон учитель истории Виктор Недбайло, который рискуя своей карьерой, стремился сохранить для будущих поколений подлинные факты и истории жизни людей, переживших голод. Более 40 лет эти пленки хранились в сельском школьном музее. Мужчины уже нет в живых, но его личную историю и о деле всей жизни ТСН рассказала жена Таисия, которая до сих пор живет в этом селе. Больше об этом зрители 1+1 смогут увидеть в сюжете уже в эту субботу.

"Этот мужчина приехал жить и работать учителем в деревню по направлению после окончания института. Он был очень прогрессивным, хотел рассказывать правду о Голодоморе в те времена, когда об этом не говорил никто. И он в деревне, где даже не родился, собирал "живую" историю. Тогда люди боялись об этом говорить, но ему удалось", – рассказала Алла Хоцянивская.

Несколько дней в Киностудии им. Довженко подбирали технику для прослушивания и оцифровки старых магнитофонных лент. Главной задачей специалистов было не повредить их. Что сохранилось на записях – смотрите в спецрепортаже ТСН уже 27 ноября в 19:30.

В День памяти жертв Голодомора ТСН расскажет об уникальных записях свидетелей 30-х годов

Алла Хоцянивская записала также уникальное интервью с 94-летней Викторией Рыхлик, которой удалось выжить в селе Перемога в голодные 30-е. Женщина по-прежнему помнит факты массовой гибели односельчан и открывает детали трагедии. С помощью экспертов ТСН исследует масштабы экспорта отобранного у селян украинского зерна в 32-33 годах и расскажет, как советским властям удалось отобрать у голодных людей еще и килограммы золота.

Оцифрованная запись и оригинальные магнитофонные кассеты, а также интервью одной из немногих живых очевидиц голодомора ТСН передала Национальному музею Голодомора-геноцида.

"Мы теряем нашу историю каждый день, ведь людей, переживших эту трагедию, почти не осталось. У нас очень мало времени собрать и зафиксировать эту информацию. Мы бы очень хотели, чтобы все украинцы, у которых есть живые родственники - свидетели голода, и они до сих пор с ними об этом не поговорили - сделали это прямо сейчас. И если вдруг у кого-то есть записи показаний – не будьте равнодушными и обнародуйте эту информацию. Потому что это очень ценные знания для нас как для нации", - сказала автор сюжета, корреспондентка ТСН Алла Хоцянивская.

Не пропустите специальный сюжет к годовщине памяти жертв Голодомора 1932-33 годов на территории Украины уже в субботу в 19:30 на 1+1.