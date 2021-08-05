ТСН показала первые пять городов в туре по стране ко Дню Независимости Украины

С 31 июля ТСН на 1+1 находится во всеукраинском туре, посвященном 30-й годовщине Независимости Украины. Это — мультиформатный спецпроект, в котором ежедневно в 19:30 служба новостей вживую проводит выездные выпуски из разных регионов. Команда ТСН покажет зрителям особые истории о различных уголках Украины.

С начала проекта ТСН уже побывали в Ужгороде, Черкассах, Кропивницком, Хмельницком и Львове. Так, первый выездной эфир состоялся из Ужгорода, его ведущей была Наталья Мосейчук. Передвижная студия ТСН расположилась под открытым небом, а вокруг собрались горожане, которые с восторгом наблюдали за процессом и аплодисментами поддерживали ведущую. Наталья Мосейчук отправилась на поиски минискульптур, которые спрятаны по всему городу — это одна из главных местных забав для туристов. Ведущая также поделилась воспоминаниями из детства о регионе и вместе с краеведом Федором Шандором в сюжете рассказала о его особенностях.

Святослав Гринчук принял эфирную эстафету и познакомил зрителей с Черкассами. Его соведущей стала корреспондент ТСН Елена Мацюцькая, уроженка города. В выпуске показали единственное в Европе поселение, расположенное прямо на дамбе, и рассказали, почему люди не хотят его покидать.

Во Львове ТСН вышла в эфир прямо из Площади Рынок. Корреспондент Наталья Волосацкая рассказала, в чем секрет невероятной энергетики города Льва, а Маричка Кужик показала величие Львовщины. В частности, ансамбль трех мистических замков Украины: Подгорецкий, Золочевский и Олеский и заповедник Тустань.

В выездном выпуске новостей из Кропивницкого зрители увидели уникальное место падения метеорита и бездонное озеро, а также украинский "Стоунхедж". О них, а также о скифских бабах и нарядных зданиях архитекторов Лишневского и Паученко, расположенных в сердце Кропивницкого, рассказала журналистка Елена Шворак, которая провела Святославу Гринчуку экскурсию вместе со своим псом Фунтиком.

Всего во всеукраинском туре ТСН вживую проведет выпуски с 24-х городов, чтобы по-особому показать разные уголки государства накануне праздника Независимости.

Сегодня, 5 августа, выпуск ТСН в 19:30 состоится из Николаева, его ведущим станет Святослав Гринчук. Вместе с журналисткой Лилией Родиной они начнут открывать зрителям юг Украины.

"Мы прогуляемся по самой длинной улице, которая занесена в Книгу Рекордов Украины, и расскажем, почему Николаев называют городом невест. Если вы никогда не видели уникальные мосты этого города — самое время посмотреть сегодняшний выпуск", - отметил Святослав Гринчук.

Напомним, что всеукраинский тур ТСН продлится до 24 августа. А финалом в День Независимости Украины станет впечатляющий перформанс в прямом эфире из центра Киева. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Липсинк батл".

Ведущими прямого эфира будут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран.

Зрители увидят знаковые истории украинцев в сочетании с яркими, чувственными выступлениями, в частности звезд украинского шоу-бизнеса. Идея спецпроекта — показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

Более подробная информация о специальном выпуске ТСН 24 августа появится уже совсем скоро. Следите за новостями 1+1 и смотрите грандиозный проект ТСН к 30-й годовщине Независимости Украины на 1+1 и онлайн на сайте ТСН.ua.

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